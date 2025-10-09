Падна първата треньорска глава в испанската Ла Лига

Овиедо се разделя с треньора си Велко Паунович, съобщават от испанския елитен клуб в четвъртък. Специалистът и неговият щаб са освободени от отбора от областта Астурия.

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025

„Реал Овиедо изразява своята благодарност към Велко Паунович и неговия треньорски щаб за техния професионализъм, всеотдайност и ангажираност. Под негово ръководство Реал Овиедо постигна дългоочакваната си промоция в Ла Лига - исторически успех, който завинаги ще остане запечатан в паметта на феновете. Клубът му желае много успехи в бъдещите му начинания”, се казва в изявление на клуба.

Овиедо има шест точки и е на 17-то място в класирането в испанското първенство.

Това лято под ръководството на Велко Паунович тимът на Овиедо се завърна в Примера дивисион след 24-годишно отсъствие.

