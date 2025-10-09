Войната в Украйна:

09 октомври 2025, 13:38 часа 228 прочитания 0 коментара
Падна първата треньорска глава в испанската Ла Лига

Овиедо се разделя с треньора си Велко Паунович, съобщават от испанския елитен клуб в четвъртък. Специалистът и неговият щаб са освободени от отбора от областта Астурия.

Реал Овиедо уволни Велко Паунович 

„Реал Овиедо изразява своята благодарност към Велко Паунович и неговия треньорски щаб за техния професионализъм, всеотдайност и ангажираност. Под негово ръководство Реал Овиедо постигна дългоочакваната си промоция в Ла Лига - исторически успех, който завинаги ще остане запечатан в паметта на феновете. Клубът му желае много успехи в бъдещите му начинания”, се казва в изявление на клуба.

Овиедо има шест точки и е на 17-то място в класирането в испанското първенство.

Това лято под ръководството на Велко Паунович тимът на Овиедо се завърна в Примера дивисион след 24-годишно отсъствие.

Бойко Димитров
