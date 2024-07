Папата се срещна с представител на руската църква

Папа Франциск прие руския православен митрополит Антоний, който ръководи отдела за външни отношения на Московската патриаршия, съобщи пресслужбата на Светия престол.

Срещата идва на фона на безбройните призиви на папата за мир в продължаващата война в Украйна. В съобщението обаче не става ясно за какво точно са си говорили.

Това е второто посещение на митрополит Антоний във Ватикана след посещението му на 5 август 2022 г., което беше част от икуменическите контакти между папата и Московската патриаршия. ОЩЕ: Московската патриаршия отказва да напусне най-важния православен манастир в Украйна

След тази среща последва видеоконференция на 16 март между папа Франциск и руския православен патриарх Кирил от Москва, в която папата покани всички християни и християнски пастори да работят за мир.

Папа Франциск и митрополит Антоний участваха и в Седмия конгрес на лидерите на световните и традиционните религии в Казахстан през септември 2022 г. ОЩЕ: Обезпокоен: Папата се моли за конкретни решения за край на войните в Украйна и Газа

