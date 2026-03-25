Правителството на Гюров:

Папата: Войната в Иран става все по-лоша и по-лоша (ВИДЕО)

25 март 2026, 12:59 часа 395 прочитания 0 коментара
Папа Лъв XIV изрази загриженост относно нарастващата враждебност в разрастващата се война с Иран, повтаряйки призивите за прекратяване на огъня, предаде Reuters- Призивът му идва на фона на съобщения, че САЩ планират да изпратят хиляди войници в Близкия изток. Папата отбеляза още, че „омразата се увеличава, а насилието се влошава и влошава“. „Искам да подновя призива за прекратяване на огъня, да работя за мир, но не с оръжия - по-скоро чрез диалог, наистина търсейки решение за всички“, каза той пред журналисти, докато напускаше резиденцията си в Кастел Гандолфо, Италия.

 

Войната в Иран - "скандал за цялото човешко семейство"

„Има повече от един милион разселени лица и много мъртви“, каза папата. Ето защо той прикани всички власти наистина да работят чрез диалог за разрешаване на проблемите.

Лъв, който е известен с това, че внимателно подбира думите си, през последните дни засилва призивите за прекратяване на войната с Иран. В неделя той заяви, че конфликтът е „скандал за цялото човешко семейство". ОЩЕ: "Войната в Близкия изток навлезе в опасна фаза": Тръмп с ултиматуми, Нетаняху и папата с важни призиви (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Ватикана война Иран папа Лъв XIV
Новините от днес
Новините днес