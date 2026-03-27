Парадоксът на 2026: Защо Русия не може да победи и как Украйна промени правилата на войната

Украйна се превърна в ускорител, който ще формира новия тип война - този, който ще е характерен в епохата на XXI век. Войната в Украйна показа нагледно какво ще представляват новите войни занапред - в тях по-слабите държави могат да възпират по-мощните противници, създавайки продължителни дългосрочни конфликти с несигурни резултати. Това пише в свой материал The York Times.

2 важни извода от войната в Украйна

Първо: Украйна не беше победена

Русия има много по-голямо население, по-голяма икономика и военна мощ, но срещу тях Украйна изправи решителност и технологична изобретателност. И това спря руската мощ.

Най-сериозно изпъкна именно способността на Украйна да създава, разработва и произвежда дронове, както и правилно да ги използва - по такъв начин, че това забави руското настъпление до почти до пълно спиране.

Появи се нов, непознат тип асиметрична война, в която дори великите сили внезапно се оказват уязвими.

Второ: Русия също не беше победена

Независимо от очакванията и въпреки санкциите, наложените ограничения върху цените на петрола и замразяването на значителна част от резервите на Руската централна банка, руската икономика не се срина.

Русия намери достатъчно търговски партньори, включително сред страните от БРИКС – предимно развиващи се държави, които се стремят да противодействат на западното господство.

Тъй като съвременната световна икономика е достатъчно разпръсната, Русия съумя да си доставя чипове и технологии от страни извън Европа и Съединените щати.

Бойният опит на ВСУ се превръща в стандарт за обучение

На този фон идва новина от Генералния щаб на украинските въоръжени сили. В официалния си канал в Telegram днес оттам споделиха, че украинските военни са провели демонстрация по време на многонационалната военно учение INTERFLEX.

На тренировъчната сесия е бил поканен командирът на операция INTERFLEX, полковникът от британската армия Анди Бордман, който лично е наблюдавал демонстрацията на тактически техники, разработени от украинските инструктори в условия на реален боен сблъсък с противника.

Програмата е включвала 5 ключови тренировъчни модула, всеки от които отразява текущия фронтови опит на ВСУ:

Операции на малки групи в градска среда – координирани операции на пехотни подразделения в гъсто населени градски райони, включително напредване по улици, разчистване на помещения и координиране на огъня между щурмови групи;

– координирани операции на пехотни подразделения в гъсто населени градски райони, включително напредване по улици, разчистване на помещения и координиране на огъня между щурмови групи; Бой в гора – ориентиране, камуфлаж, поддържане на огневи контакт в условия на ограничена видимост в гористи местности, което е характерно за съвременния театър на военните действия в Украйна;

– ориентиране, камуфлаж, поддържане на огневи контакт в условия на ограничена видимост в гористи местности, което е характерно за съвременния театър на военните действия в Украйна; Неутрализиране на засада - незабавна реакция на подразделението при внезапен огневи контакт, маневри за излизане от огъня и организиране на контраатака;

незабавна реакция на подразделението при внезапен огневи контакт, маневри за излизане от огъня и организиране на контраатака; Разчистване на окоп - последователността от действия на щурмова група при превземане и задържане на вражески позиции;

- последователността от действия на щурмова група при превземане и задържане на вражески позиции; Разузнавателни дронове и FPV дронове - неразделна част от съвременния бой, включително въздушно разузнаване, корекция на огъня и ангажиране на противника.