Зам.-министър на Емил Дечев заема същия пост и при Иван Демерджиев в МВР

13 май 2026, 15:31 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Костадинов Калоянов, съобщават от правителствената пресслужба. Калоянов заемаше поста и по време на служебното правителство с вътрешен министър Емил Дечев.

59-годишният Калоян Калоянов е дългогодишен ръководител на Областната дирекция на МВР в Бургас и бивш заместник-кмет в община Айтос. С три висши образования - магистър по икономика, магистър по агроинженерство и магистър по ръководство и управление на системата по национална сигурност.

С друга заповед на министър-председателя от длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панджерова.

Ивайло Илиев
