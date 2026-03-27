Рейтингът на Путин е на най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

Одобрението за руския диктатор Владимир Путин е паднало до най-ниското ниво от началото на войната срещу Украйна, показват данните на руската държавна агенция ВЦИОМ. Между 19 и 22 март рейтингът на одобрение на Путин е спаднал до 70,1%, а доверието е спаднало до 75%. Такива ниски рейтинги не са били наблюдавани нито по време на бунта на Евгений Пригожин през юни 2023 г., нито по време на нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област през август 2024 г.

Делът на тези, които не одобряват Путин, се е увеличил до 18,3%, докато делът на тези, които са отговорили, че му нямат доверие, вече е 20,1%. И двете цифри са рекордни от февруари 2022 г. насам, пише "Агентство".

Спад има и при други руски политици. Така например, одобрението за премиера Михаил Мишустин е паднало до 46,1%, което също е най-ниското ниво от 2022 г. насам. Партията на Путин "Единна Русия" е загубила почти пет процентни пункта от началото на януари: в момента 29,3% от анкетираните са готови да гласуват за нея.

Причините за спада на одобрение и доверие явно са свързани с блокирането на интернет, увеличението на данъците и липсата на успех на фронтовата линия в Украйна.

