Любопитно:

Рейтингът на Путин е на най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

27 март 2026, 16:56 часа 373 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Рейтингът на Путин е на най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

Одобрението за руския диктатор Владимир Путин е паднало до най-ниското ниво от началото на войната срещу Украйна, показват данните на руската държавна агенция ВЦИОМ. Между 19 и 22 март рейтингът на одобрение на Путин е спаднал до 70,1%, а доверието е спаднало до 75%. Такива ниски рейтинги не са били наблюдавани нито по време на бунта на Евгений Пригожин през юни 2023 г., нито по време на нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област през август 2024 г.

Делът на тези, които не одобряват Путин, се е увеличил до 18,3%, докато делът на тези, които са отговорили, че му нямат доверие, вече е 20,1%. И двете цифри са рекордни от февруари 2022 г. насам, пише "Агентство". 

Спад има и при други руски политици. Така например, одобрението за премиера Михаил Мишустин е паднало до 46,1%, което също е най-ниското ниво от 2022 г. насам. Партията на Путин "Единна Русия" е загубила почти пет процентни пункта от началото на януари: в момента 29,3% от анкетираните са готови да гласуват за нея.

Причините за спада на одобрение и доверие явно са свързани с блокирането на интернет, увеличението на данъците и липсата на успех на фронтовата линия в Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес