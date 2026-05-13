Войната в Украйна:

Баловете в Русия без чужда музика, властите подготвиха списък с патриотични песни

13 май 2026, 12:37 часа 256 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Регионалното министерство на образованието в Кемеровска област, Русия, препоръча в празничния сценарий на завършващите ученици, да се включат „патриотични музикални произведения и творчески номера“, както и произведения, които „отразяват идеите за единството на народите на Русия и уважението към историята на отечеството“. На учебните заведения е препоръчано да използват местни композиции, а не чуждестранни, на церемониите по дипломиране на зрелостниците, съобщава Vse.42.

Списък

Отбелязва се, че конкретен списък с музикални произведения за училищата в Кемерово не е одобрен, но руското министерство на образованието преди това е одобрило списък с песни, насочени към „патриотично и духовно-морално възпитание“. Списъкът включва песните „Моя Русия“ на певеца Шаман, „Офицери“, „Безсмъртен полк“ и „Напред, Русия“ от Олег Газманов, „Родина“ от Сергей Трофимов, „Россия“ от Денис Майданов, „Кон“ от група „Любе“, както и песни на военна тематика.

Насилие

На фона на поредицата инциденти, свързани с насилието в руските училища този въпрос изглежда маловажен. Припомняме, че на 12 май се случи поредната стрелба. По време на инцидента са пострадали две деца, които са били приети в болница в средно тежко състояние.

Евгения Чаушева Редактор
