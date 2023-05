Парадът на 9 май 2023 г. в Москва - най-краткият от 20 години насам (ВИДЕО)

Те изчислиха, че броят на военните превозни средства на Червения площад в сравнение с 2021 г. е намалял почти четири пъти. Тази година бяха показани само 51 единици военна техника, а през 2021 г. бяха 197, както се вижда и от видеото:

Today's "Victory Parade" in Moscow was the shortest in the last 20 years - it lasted only 45 minutes.



OSINT-analysts calculated that the number of vehicles on Red Square compared to 2021 decreased almost four times.



This year only 51 pieces of military equipment were shown. And… pic.twitter.com/AY1cNAZuxj