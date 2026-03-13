Партията на руския диктатор Владимир Путин „Единна Русия“ събира компромати за собствените си кандидати преди изборите. Ръководството на управляващата партия на Русия съставя вътрешни досиета за членовеje и потенциални кандидати. Информацията в тях включва данни за минали присъди, връзки с организираната престъпност и участие в корупционни схеми. Документите са получени от хакерските и аналитични проекти Dallas Analytics, „256 Cyber ​​Assault Division“ и Ukrainian Militant, съобщи NEXTA.

Криминално досие

Дори кандидати с криминално досие може да бъдат допуснати до участие, ако са били част от войната срещу Украйна — в документите това е отбелязано като решение, взето „по идеологически причини“. Изборите за Държавна дума на Русия са насрочени за 18-20 септември.

Критика

„Единна Русия“ често е критикувана, че е партията на мошениците и лъжците, понятие за първи път използвано от Алексей Навални заради дълго ширещата се корупция в Русия. През октомври 2011, статия на „Новая газета“ показва как в знак на протест представители на обществото изписват лозунга по банкноти. През декември същата година, премиерът и лидер на партията Владимир Путин отхвърля обвиненията в корупция, с мотива че тя е общ проблем и не може да бъде приписана на една или друга партия. „Казват, че управляващата партия се свързва с лъжи и корупция, но това е клише, което не се отнася до определена политическа сила, а клише, с което като цяло се свързва властта. Проучване, проведено през ноември 2011 година показва, че повече от една трета от руснаците са съгласни с квалификацията на „Единна Русия“ като партията мошениците и лъжците.

