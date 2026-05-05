Пашинян: Армения иска в ЕС - дори да не ни приемат, пак ще спечелим (ВИДЕО)

Арменският премиер Никол Пашинян прие председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в президентската резиденция в Ереван в рамките на първата среща на върха между Армения и ЕС. Тя се състоя в контекста на събитието на върха на Европейската политическа общност в страната, която все още е член на доминираните от Русия съюзи ОНД и ОДКС, макар да влоши отношенията си с Москва.

„За мен е голяма чест да ви посрещна в Ереван в рамките на първата среща на върха между Армения и ЕС. Днес, с още една стъпка, издигаме отношенията между Армения и Европейския съюз на качествено ново ниво и за първи път в историята Република Армения и Европейският съюз провеждат двустранна среща на върха", отбеляза Пашинян.

Според министър-председателя на Армения вече е оформен значителен дневен ред в отношенията между Ереван и Брюксел, който ще трябва да бъде обсъден на ниво срещи на върха в близко бъдеще, като досега е извършена "доста подробна и обширна работа".

Никол Пашинян изрази благодарност за голямата подкрепа, оказана от Европейския съюз през този период, по-специално в областта на демократичните и институционалните реформи. „Многократно съм имал възможност да кажа, че демокрацията за нас не е случайно стечение на обстоятелства, а стратегия, която е съзнателно приета като решение на народа на Република Армения“, подчерта министър-председателят, цитиран от сайта на правителството.

Армения иска в ЕС

Пашинян обяви, че Ереван се стреми към членство в ЕС. Според арменския министър-председател дори самият път към членството е от полза, тъй като ще даде тласък на реформите и ще доближи страната до европейските стандарти.

⚡️ Armenia wants to join the EU, Pashinyan says



According to the Armenian prime minister, even the path toward membership is beneficial, as it will drive reforms and bring the country closer to European standards.



"If we are accepted — we will be happy. If not — we will still…

„Ако ни приемат, ще се радваме. Ако не, пак ще сме в печеливша позиция, защото ще се превърнем в страна с европейски стандарти“, заяви Пашинян.

Коща и Фон дер Лайен подчертаха колко важна е Армения за ЕС

Антонио Коща, от името на Европейския съюз, изрази благодарност за топлото гостоприемство и отбеляза: „Вчера преживяхме един наистина исторически момент, като проведохме първата в историята среща на върха на Европейската политическа общност (в Армения - бел. ред). Днес се провежда второ важно историческо събитие - първата среща на върха между Европейския съюз и Армения. Това е ясен сигнал за това как Европейският съюз иска да изгради отношения с Армения. Армения навлиза в нов период на мир, на укрепване на демократичния режим - и това наистина създава добра среда за развитието на нашите двустранни отношения".

Урсула фон дер Лайен също благодари на Никол Пашинян за домакинството на първата среща на върха в Армения. „Винаги е съществувала специална връзка между Армения и Европа, нашите връзки се простират до митовете и древните цивилизации. Но не само нашата история и култура ни обединяват, не само нашите древни връзки, а и възможностите, които все още ни очакват, ни обединяват. И наистина, Армения и Европейският съюз са по-близки от всякога. Постигаме добър напредък по отношение на безвизовото пътуване между Европа и Армения, като вече са предвидени инвестиционни потоци в размер на 2,5 милиарда евро в нашата инвестиционна програма под името Global Gateways“, заяви председателят на Европейската комисия.

