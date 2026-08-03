Най-голямата галактика във Вселената, която продължава да расте: Учените най-накрая определиха размера ѝ

За галактиката IC1101 досега беше известно, че е истински гигант, но едва сега учените успяха точно да определят размера ѝ. Тя е 17 пъти по-голяма от Млечния път.

Най-голямата галактика

В центъра на галактическия клъстер Abell 2029, на около 1 милиард светлинни години разстояние, се намира галактиката IC1101. Много галактики на фона ѝ изглеждат много малки, включително нашият Млечен път. Астрономите успяха да определят границата на тази галактика и установиха, че размерът ѝ е различен от предишните измервания. Оказа се също, че галактиката продължава да расте и да набира маса. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

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Най-големите и най-ярки галактики са тези, разположени в центъра на галактически купове. Сблъсъците с други галактики им помагат да растат и да натрупват маса. IC 1101 е една такава галактика. Вече е известно, че тази галактика е най-голямата в наблюдаемата Вселена, но досега определянето на точния ѝ размер е беше трудно.

Галактиките са големи звездни струпвания, така че имат ясна граница, но тя все пак може да бъде грубо определена. И точно това са направили авторите на новото изследване.

Преди се смяташе, че IC 1101 е с диаметър 1,9 милиона светлинни години, но се оказа, че е малко по-малка. Размерът ѝ е оценен на 1,7 милиона светлинни години. Въпреки това, тя е най-голямата известна галактика. Астрономите също така са определили, че IC 1101 има маса от около 3,4 трилиона слънчеви маси.

За сравнение, нашата галактика Млечен път се простира на 100 000 светлинни години и има маса от около 1 трилион слънчеви маси. Това означава, че IC 1101 е около 17 пъти по-голяма от нашата галактика.

Астрономите са открили и признаци на скорошно поглъщане на материя от други галактики, което означава, че IC 1101 продължава да расте и да набира маса. Учените казват, че галактиката продължава да се увеличава по размер.

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Междувременно стана ясно, че учени са открили трета галактика без тъмна материя. Новото откритие може да помогне за разрешаването на една от най-големите мистерии на космоса. То се отнася до природата на невидимата субстанция, без която галактиките не могат да съществуват.

По-голямата част от масата във всички галактики се състои от невидимо вещество, наречено тъмна материя. То помага за формирането на галактиките, действайки като гравитационно скеле, което свързва обикновената материя. Тъмната материя заема 5 пъти по-голямо пространство от обикновената материя, но е невидима, въпреки че гравитационното ѝ влияние е видимо. Смятало се е, че всички галактики са доминирани от тъмна материя. Това се оказа невярно. Ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal, може да помогне за разкриване на тайната природа на най-важното вещество във Вселената, съобщава ScienceAlert.

Преди приблизително 67 милиона години е съществувала свързана група от 10 галактики, подредени в отличителна линия. Галактиките, разположени близо една до друга, се движат в пространството по подобен начин.

Астрономите съобщиха, че третата галактика в тази група, DF9, също е лишена от тъмна материя. През 2018 г. те откриха, че една от галактиките в тази група, DF2, е практически лишена от тъмна материя и е доминирана от обикновена материя. Това откритие постави под въпрос всички съществуващи модели за формиране на галактики. През 2019 г. астрономите откриха, че съседна галактика, DF4, също почти няма тъмна материя. Сега астрономите съобщиха, че трета галактика в тази група, DF9, също е лишена от мистериозното вещество. Това изглеждаше невъзможно, но многобройни наблюдения го потвърждават.

Учените никога не са виждали група галактики, която практически да не съдържа тъмна материя. Смята се, че тези галактики са се образували заедно в резултат на бурно събитие, което е отделило обикновената материя от тъмната материя. Това събитие никога преди не е било наблюдавано и учените са стигнали до това заключение чрез моделиране.

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