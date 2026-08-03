Cool Den отбелязват новата учебна година с щур концерт на Vidas Art Arena на 16 септември

Ден след началото на учебната година една от любимите български групи Cool Den се качва на сцената на Vidas Art Arena за щур концерт по покана на Fest Team. Бандата ще забие на 16 септември на малката сцена в сърцето на Борисовата градина, а билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 12 евро.

Cool Den се сформира през 2018 г. От тогава досега групата има три студийни албума зад гърба си - "1" (2020 г.), "Тази земя" (2021 г.) и "Фар и Факла" (2024 г.), включващи общо 40 песни и 18 съпровождащи ги видеоклипа, като бандата вече работи и по четвъртия си албум.

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Тяхното звучене е уникално само по себе си, обединяващо алтърнатив рок, ска, пънк, гръндж, хип-хоп и реге. А текстовете им, както могат да са забавни и комични, така могат да повдигат и сериозни теми. Но нещото, което ги обединява, е именно човекът, затова и момчетата от Cool Den винаги казват, че това са "Песни за хората". Текстовете им са изпълнени с истории от и за живота, наблягат на емоции и теми, които докосват всички възрастови групи. Някои от тях карат публиката да се замисли, други ги трогват, а трети - просто ги разтанцуват.

Освен фронтмена на групата - Никола Симеонов, в нея са още: Ивайло Петров (китара, вокал), Васил Андреев (бас) и Теодор Чирпанлиев на барабани, добре познат и от "Цар Плъх".

Концертите на Cool Den са винаги запомнящи се - с много танци и подскачане, погота, пеене в един глас с групата и разбира се, с много хумор и закачки. Бандата дори кани всички желаещи да се включат в стейдж дайв - запазената марка на вокалиста Никола Симеонов, който не пропуска да се гмурне в публиката по време на лайвовете им. Разбира се, концертът няма как да мине без големите им хитови парчета като "Никулден", "Характер", "Молец", "На баба ти хвърчилото" и много други.

Билети за шоуто на Cool Den на 16 септември на Vidas Art Arena, малка сцена, са вече в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 12 евро. Актуална информация за събитието може да следите тук.

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