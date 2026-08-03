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Вълна от гневни реакции след политическото решение за затваряне на Черноморския младежки център във Варна (СНИМКИ)

03 август 2026, 11:06 часа 791 прочитания 0 коментара
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Автор
Снимка: "Черноморски младежки център"
Вълна от гневни реакции след политическото решение за затваряне на Черноморския младежки център във Варна (СНИМКИ)

Дни след решението на Общинския съвет във Варна да спре финансирането за издръжката и функционирането на Черноморския младежки център (ЧМЦ) във морската ни столица, огромна вълна от недоволство в гражданския и неправителствения сектор е напът да наложи преосмисляне на решението. Припомняме, че на 30 юли варненският кмет Благомир Коцев символично отчете края на първия етап от проекта за изграждане и функциониране на ЧМЦ, а по-малко от 24 часа по-късно общинските съветници не събраха мнозинство за осигуряване на финансирането му. Чуха се мотиви като "закрихме джендър центъра във Варна" и че той "не е в интерес на младите хора". Това се случва в града, който преди по-малко от 10 години бе избран за Европейска младежка столица през 2017 г.

Иначе Черноморският младежки център е насочен към млади хора на възраст между 13 и 29 години, включително ученици в риск от отпадане от образователната система и младежи, които не учат, не работят или просто търсят място, където да се социализират. Новата структура предлагаше безплатни възможности за неформално образование, доброволчество, международен обмен, обучения по лидерство, предприемачество, финансова и дигитална грамотност, гражданско образование и социално включване. В новата база и до момента преди официалното откриване се провеждат обучения, творчески работилници, дискусии, младежки форуми, доброволчески кампании и международни обмени.

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Липсващите пари и гневната реакция

През последната година екип от десет младежки работници и експерти работи за популяризирането на центъра, организирането на обучения, доброволчески инициативи, международни партньорства и събития, които вече привличат все повече млади хора от Варна и региона.

Центърът развива програми в областта на лидерството, предприемачеството, финансовата и дигиталната грамотност, гражданското образование и подкрепата за млади хора в неравностойно положение. Наред с това ще работи съвместно с училища, университети, неправителствени организации, институции и бизнеса за създаването на повече възможности за развитие, обмен на опит и реализация.

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Всичко това дотук - поне на хартия - бяха добри намерения, които може и да не се случат, заради орязаното финансиране. На този фон общинските съветници на Варна си навлекоха гнева на редица организации, а хиляди са общо подписите в подкрепа на петицията по темата и в подкрепа на отвореното писмо, което разпространява най-големият консорциум от младежки организации в страната - Националния младежки форум (НМФ).

Подкрепа дойде и от известни общественици и актьори - в кампанията се включи Филип Буков:

В своя позиция от Българските младежки делегати към ООН пишат, че младежките пространства не са просто сгради - това са места, в които се изграждат общности, създават се възможности и младите хора намират среда, в която да бъдат активни, чути и подкрепени.

"Вярваме, че устойчивата младежка инфраструктура е неразделна част от всяка работеща младежка политика", пишат младежките делегати на ООН.

В профила си в социалните мрежи бившият координатор на проекта "Варна - Европейска младежка столица 2017 г." Мирчо Христов сподели, че на управленско ниво за него посланията изглеждат повече от ясни - "младежката политика не е приоритет, почти няма наличен капацитет и човешки капитал, които да могат да я развиват мотивирано и да променят общественото мнение за нея в позитивна посока с бързи темпове":

Основната кампания в подкрепа на запазването на центъра се води както от самата институция, така и от НМФ:

Политически реакции

Темата придоби и особен политически нюанс. Причината - 51-местният Общински съвет във Варна има в състава си общо 12 политически групи, като всяка от по-малките от тях е обособена около конкретни местни бизнес и икономически интереси. Освен най-големите по численост групи на ГЕРБ и ПП-ДБ (всяка с по 8 общински съветници) и тази на "Възраждане" (7 общински съветници), останалите групи са с различна по-малка численост. Сред групите съветници има такива с имена като "Коалиция Алтернатива на гражданите", "Местна коалиция Български гласъ", "Местна коалиция Свобода" и т.н., които често гласуват в тематични мнозинства и някои от тях много рядко са в подкрепа на предложенията на общинската администрация и кметът Благомир Коцев.

Групата на БСП в Общинския съвет на Варна например е съставена от трима съветници, но и тримата са с различно поведение при гласуването, показва справка на Actualno.com. Водачът на групата Павел Раличков е гласувал с "въздържал се" относно по-широкото финансиране, Зорница Василева не е гласувала, а Димитър Чутурков е единственият в подкрепа на предложението на кмета Коцев.

Въпреки това обаче от Младежкото обединение на БСП на национално ниво изразиха подкрепа за младежкия център:

На този фон едни от основните пропагандатори срещу реализирането на младежката политика на местно ниво в лицето на структурата на "Възраждане" - Варна обявиха победа срещу "вредната джендър идеология, която управляващите опитват многократно и безскрупулно да налагат".

Според тях още те били защитили "душите на децата" от "античовешка джендър идеология":

Междувременно от ЧМЦ публикуваха и информация относно разпределението на вота по време на гласуването. Крайният резултат бе 21 "за" при необходими 26 местни депутатски гласове.

"Гласуването е публично. Отговорността... също. Ние вярваме в прозрачността. Затова споделяме поименния вот на общинските съветници по предложението, което трябваше да осигури екипа и устойчивото функциониране на Черноморския младежки център. Крайният обявен резултат: 21 „ЗА“, 6 „ПРОТИВ“, 13 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Само 5 не достигнаха и предложението беше отхвърлено", разказват от ЧМЦ и споделя поименен списък с гласувалите и негласувалите съветници.

Защо е важно?

Сагата с бъдещето на Черноморският младежки център на практика започва още през 2022 г. Той е изграден по проект от Националния план за възстановяване и устойчивост в партньорство с Фондация "Джуниър Ачийвмънт България", Фондация "Владиславово" и Сдружение "Младежка асоциация по политически науки". Общата стойност на проекта е близо 2,2 млн. евро, осигурени изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ по ПВУ.

Младежките центрове към момента у нас вече наброяват 26, като всеки е в различна фаза на функциониране, ефективност и завършеност. Тези младежки пространства имат ключова роля за реализирането на държавната и местната младежка политика. От една страна, младежките центрове предоставят място за социализация на младите хора, от друга - дейности и услуги, чрез които насърчават младите хора да развиват своите граждански и социални умения и култура, подкрепя младежките организации и реализирането на инициативи на млади хора.

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В Черноморския младежки център работят едни от най-отдадените, опитни и добре обучени младежки работници в страната, разказаха пред Actualno.com от Националния младежки форум (НМФ).

Младежкият работник е специалист, който подкрепя младите хора да развиват уменията си, да откриват своя потенциал и да се справят с предизвикателствата на живота. За услугите, които младежкият център и младежките работници предоставят си има стандарти за качество. България бави тяхното приемане, макар и Националната работна група за младежка работа отдавна да ги изготви, та засега се ползват стандартите на Съвета на Европа.

Проблемът на всички тези проекти е непоследователната държавна и местна политика за младежта. Създаването на много от центровете бе финансирано от МОН по ПВУ, макар Министерството на младежта и спорта да отговаря за младежката политика. Финансираното по ПВУ приключва днес, решение на национално ниво какво следва нямаше, което остави много младежки центрове в безизходица, разказват още пред екипа ни от НМФ - най-големият консорциум от младежки организации у нас и изпълняващ функциите на Национален младежки съвет на България по европейски проекти.

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