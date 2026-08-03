Голям пожар на плажа в Румъния (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в понеделник в склад на румънското крайбрежие на Черно море в Констанца, предаде румънската информационна агенция Agerpres. В склада са били съхранявани материали за кайтбординг. За щастие при инцидента няма жертви, информира Инспекторатът по извънредни ситуации (ISU) Добруджа. Според говорителя на институцията Анамария Стойка, при пристигането на екипите пожарът е обхванал цялата конструкция, с площ от приблизително 60 квадратни метра, в която са се намирали материали за кайтбординг и две лодки.

Две пожарни коли се справиха с пожара

На мястото на инцидента бяха мобилизирани няколко сили и средства за интервенция, а именно две пожарни коли, пожарна стълба, спасителна кола и екип за първа помощ. Пожарът беше потушен от пожарникарите, но пламъците унищожиха склада, където са били съхранявани материали за кайтбординг, както и две лодки.

В резултат на събитието няма регистрирани жертви, а вероятната причина за пожара ще бъде установена от специалисти.

Горещо време в Румъния

Междувременно Румъния очаква рекордно високи температури, като в страната се очакват температури до 41 градуса. Според Националната метеорологична администрация (ANM), между 3 август, 10:00 ч. и 4 август, 10:00 ч., Жълт код за гореща вълна и изключително високи температури ще бъде в сила в районите на Олтения, Молдова, Западна и Югозападна Влахия и Южна Трансилвания. ОЩЕ: Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин