ЦСКА иска да задържи големия си герой на "Армията" - убеждава го с щедро възнаграждение

Ръководството на ЦСКА работи усилено да подсили състава на Христо Янев. До момента "армейците" доведоха четирима нови в Борисовата градина. Става въпрос за Стефано Сенси, Жоел Цварц, Тамиму Уори и Жан-Филип Гбамин. Заздравяването на отбора обаче не включва само привличането на нови футболисти, а и задържането на основните фигури. По тази причина шефовете на "червените" подготвят нов договор за една от големите си звезди.

ЦСКА готви нов договор на една от големите си звезди

През последните месеци един играч в състава на Христо Янев изигра ключова роля за успехите на тима. Едва ли някой ще бъде изненадан от факта, че става въпрос за Фьодор Лапоухов. Наскоро беларуският вратар се превърна в големия герой за "армейците" с изявите си по време на реванша с Карабах в предварителната фаза на Лига Европа. Той направи куп решаващи спасявания, които помогнаха на ЦСКА да прати двубоя в продължения. При последвалите дузпи Лапоухов беше непоклатим и се отчете с безценни намеси. Припомняме, че стражът на "червените" бе избран за играч на мача и във финала за Купата на България, спечелен от тима отново след дузпи.

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Настоящият контракт на Лапоухов с ЦСКА е до лятото на 2028 година. Но хората по високите етажи са категорични, че искат да обвържат вратаря си за по-дълго и не иска да чакат последния момент. По тази причина те възнамеряват да започнат преговори с него съвсем скоро. От Борисовата градина подготвят възнаграждение на беларуския национал, което да отговаря на статута му на една от най-важните фигури в състава. Докато "армейците" ще се опитат да го задържат в столицата, интересът към него от чужбина продължава да расте.

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