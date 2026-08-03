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Тежки съперници чакат Левски както в Шампионска лига, така и в Лига Европа

03 август 2026, 11:19 часа 638 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежки съперници чакат Левски както в Шампионска лига, така и в Лига Европа

Българският шампион Левски продължава да мечтае в Европа. "Сините" се класираха за третия кръг от предварителната фаза на Шампионска лига, след като преодоляха Борац Баня Лука и Университатя Крайова. Сега отборът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу казахстанския Кайрат Алмати в битка за място на плейофите за основната фаза. Ако преодолее това предизвикателство, Левски вече знае потенциалните си съперници в решаващия кръг.

Потенциалните съперници на Левски в плейофите на Шампионска лига

Ако Левски отстрани Кайрат в третия квалификационен кръг, то ще се изправи в плейофите срещу Селтик, АЕК Атина или победителят от двойките Апоел Беер Шева - Цървена звезда, Динамо Загреб - Кауно Жалгирис и Мелбю - Слован Братислава. Това означава, че "сините" ще трябва да покажат най-доброто от себе си, за да се доберат до основната фаза на "турнира на богатите".

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Левски

Евентуални съперници в Лига Европа

Ако Левски не успее да победи Кайрат, то ще продължи участието си в Лига Европа. Отпадането на този етап от Шампионска лига означава, че българският шампион ще играе плейоф за основната фаза на втория по сила европейски турнир. Отборът на Хулио Веласкес е сред непоставените и може да срещне победителя от следните двойки: Ягелония - Глазгоу Рейнджърс, ПАОК - Андерлехт, Пафос - РБ Залцбург и Шамрок Роувърс - Егнатия. Първите срещи са насрочени за 20 август, а реваншите са седмица по-късно.

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Лига Европа Шампионска лига Левски
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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