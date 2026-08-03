Пазете се от гръцките комари: Ръст на случаите на западнонилска треска

Инфекциите с вируса на Западен Нил в Гърция са се увеличили в сравнение със същия период на миналата година, като досега през 2026 г. са потвърдени 42 случая, въпреки че експертите казват, че огнището остава доста под нивата, регистрирани през 2018 г., предаде гръцкото издание Kahtimerini. Според Националната организация за обществено здраве (EODY) през последната седмица са регистрирани 21 нови случая, с което общият им брой достига 42. Четирима души, всички на възраст над 65 години, са починали от вируса, пренасян от комари, тази година.

Антониос Михайлакис, ръководител на Лабораторията за насекоми и паразити със санитарно значение във Фитопатологичния институт „Бенаки“, заяви пред Kahtimerini, че вирусът остава силно непредсказуем, тъй като циркулира предимно между птици и комари, като хората се заразяват само инцидентно.

Той подчерта, че вирусът на Западен Нил не се предава от човек на човек. Той обаче може да се разпространи чрез кръвопреливания, което прави наблюдението на засегнатите райони важно за безопасността на кръводаряването. ОЩЕ: Опасна инвазия на комари: Климатичните промени благоприятстват епидемиите

Вземете мерки

За повечето хора рискът остава нисък, но всеки, който живее в засегнатия район или пътува до него, трябва да вземе основни предпазни мерки, за да избегне ухапвания от комари и да е наясно с признаците на тежко заболяване, в случай че той или някой близък се разболее, според Световната здравна организация.

Къде има най-много случаи?

Най-голям брой инфекции е регистриран в община Спата-Артемида, източно от Атина, с девет случая, следвана от Палини в североизточна Атина и Маркопуло югоизточно от столицата, с по четири случая.

EODY също така определи няколко общини и централни квартали на Атина като зони с висок риск, въпреки че няма потвърдени инфекции там този сезон. Те включват Маруси, Халандри, Филотей-Психико, Рафина-Пикерми и централни райони като Плака, Колонаки, Монастираки, Тисио, Омония, Петралона, Колонос, Сеполия и Като Патисия.

Класификацията се основава на фактори, включително близост до засегнатите райони, географски характеристики и текущи и исторически епидемиологични данни, и изисква засилено наблюдение на безопасността на кръвта. ОЩЕ: Вече 18-ти случай на западнонилска треска в Румъния