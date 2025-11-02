Песков пак със знак, че Русия не търси истински мир в Украйна. Най-новото от Покровск (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Хипотетично е възможно, но в настоящия момент не е необходимо (да има среща). В този момент е необходимо да се свърши много сериозна работа по детайлите за проблемите, които (срещата) трябва да реши". С тези думи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков ясно показа, че руският диктатор Владимир Путин продължава да не се стреми към преговори за справедлив мир в Украйна и среща с американският президент Доналд Тръмп за тази цел – Путин продължава да смята, че може да спечели войната така, че Украйна да капитулира и да стане негов сателит:

🤡Peskov says there’s no point in a rushed Putin-Trump meeting



“Hypothetically, it’s possible, but at the moment there is no need for it. Right now, what’s needed is very meticulous work on the details of the settlement process,” Putin’s spokesman said.



In short: no emergency… pic.twitter.com/51Lo551ozO — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Украинският център за съпротива т.е. организацията, която все още осъществява партизански и саботажни действия специално в окупираните от руснаците украински земи, оповести, че Русия официално ги е включила в Южния военен окръг на Руската федерация. Съответно, започва насилствена мобилизация на между 50 000 и 100 000 живеещи там, които да влязат в руската армия – мъже между 18-годишна и 55-годишна възраст. В Украйна няма задължителна мобилизация на мъжете между 18 и 24 години, по закон те могат да се присъединят към Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) само ако желаят.

Нови анализи показаха и какво чудовищно количество дронове "Шахед" успява да изстреля Русия по цели в Украйна. Само през октомври, средното ниво на изстреляни такива дронове е 170. Украинската ПВО сваля 79,7% от тях. Според анализа, най-вероятно руснаците не трупат резерви от дронове, а почти всичко, което произведат, го изстрелват по Украйна:

Russia launched 5,265 Shahed-type drones in October, averaging 170 daily, with Ukrainian air defenses downing 79.7 percent, Oko Hora analysts reported. The launch rate matches Russia's current production capacity with no stockpiling evident, the analysts noted. pic.twitter.com/pN0WeSrscO — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2025

The moment a Shahed drone was shot down using a MANPADS. pic.twitter.com/Fivzfix0XM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2025

И още – AFP предава на база данни на украинските ВВС, че през октомври Русия е нанесла рекорден брой ракетни удари по Украйна. Общо са нанесени удари с 270 ракети, с 46% повече спрямо септември. Това е най-високото ниво от началото на 2023 година. Но пък Русия е изстреляла с 6% по-малко далекобойни дронове през октомври спрямо септември – общо през октомври са 5298, става ясно от материала.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 1 ноември е имало 143 бойни сблъсъка, с 14 по-малко спрямо 31 октомври. Руснаците са хвърлили 139 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 7 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3745 изстреляни снаряда, като това е с около 400 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6295 FPV дрона, което е с около 800 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки има в Покровското направление – 50 отбити за последните 24 часа по украински данни. Още 18 е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а от север, от Торецк към Константиновка са станали 19 руски пехотни атаки. Интересното е, че пак няма нито една руска пехотна атака от Часов Яр към Константиновка – Часов Яр се намира североизточна от Константиновка, докато Торецк е на югоизток. Впечатление прави колко намалена стана руската военна активност по-на север – 9 руски пехотни атаки в северната част на Харковска област, при Вовчанск, 5 руски пехотни атаки в Лиманското направление, също толкова в съседното му от юг Славянско направление и едва 3 руски пехотни атаки в Купянското направление. Специално за Вовчанск украинският военен телеграм канал "Офицер" пише, че руснаците опитват да правят същото, каквото и в Покровск – да заобиколят по фланговете и да създадат условия за обкръжение. Засега имат минимален напредък, но той е стабилен и в един момент може да се стигне до критична ситуация, предупреждава каналът. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" подкрепя оценката на "Офицер" за бавен и сигурен руски напредък по фланговете на Вовчанск, но и за много трудности заради украинските FPV дронове, продължават и негативните последствия за руснаците, някои техни позиции и логистиката им заради пробива на Белгородския язовир след украински въздушен удар. Той пише и най-общо, че руската армия продължавала да обкръжава Купянск, без никаква конкретика като нови позиции, както и че Северск, на юг от Лиман, бил вече в полуобкръжение, пак без никакви геолокализирани видеокадри за доказателство. Има обаче геолокализирани видеокадри от руски бомбардировки с дронове срещу напредващи в Лиманското направление украински войници – вече в североизточната част на Ямпол, където руснаците обявиха наскоро, че уж превзели на практика всичко:

Разбира се, основният фокус от месеци наред е Покровск, но в последните дни това буквално се превръща в единствената точка на фронта, към която гледат всички. В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има цитирани думи на украински военен от командването на една от украинските бригади в Покровск – че руснаците извършват операции на 60% от територията на града. В обзора на ISW са събрани твърдения и то украински, че някои украински позиции в Покровск са изолирани от руснаците с помощта на дронове, както и че руската армия още не може да отреже изцяло всички украински логистични линии за града, но опасността това да стане скро е много голяма – конкретно е даден пример със снабдяването на Мирноград, на североизток от Покровск. Именно за освобождаване на такива логистични линии бяха ангажирани спецчасти на Главното разузнавателно управление (ГУР), които правят десантни операции с хеликоптери Black Hawk. Точно това обстоятелство повдига въпросът доколко руснаците всъщност контролират въздушното пространство в района на Покровск, явно не изцяло, щом хеликоптери безпрепятствено стигат и стоварват войници. "Офицер" пише изрично – спецчастите на ГУР са разчистили руски позиции чак в южната част на Мирноград. Каналът добавя, че ако се разучи внимателно картата на района, е цяло чудо, че от ГУР са стигнали дотам, а всъщност украинските спецчасти не просто са стигнали, но и имат успехи. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов също пише в канала си в Телеграм, че има украински тактически успехи в Покровск, но ситуацията като цяло не е много обнадеждаваща. "Опитите на украинските въоръжени сили за контраатака северно от Покровск, откъм Добропиля, наистина са интензивни - и двете страни концентрират най-големите си контингенти в тази посока. Тази седмица обаче стана напълно ясно - Покровск и Мирноград скоро неизбежно ще се превърнат отново в Красноармейск и Димитрово", настоява руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" - Още: Спуснахме нови военни в Покровск, подобрихме позициите: 7 десантен корпус на ВСУ

Close-up footage of two Ukrainian UH-60 Blackhawk helicopters, transporting troops to the Pokrovsk front. pic.twitter.com/RjSHURTolP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2025

Footage reportedly from fighting in Pokrovsk captures intense Russian FPV drone activity and shelling in a brief clip. pic.twitter.com/0ENyRWbjUm — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2025

В социалните мрежи се споделят снимки и от това какво е останало от съоръженията в Покровската мина за добив на коксови въглища. От общо четири комплекса там, един се владее от руснаците, друг – от украинците, а останалите два са толкова сринати, че няма начин да се поддъжат позиции там:

This is the Pokrovsk mine complex now. Two facilities are beyond repair, one is under Russian occupation, and Ukrainian forces hold the fourth under daily assault, the Peaky Blinders unit reported. pic.twitter.com/rRW7joBoi9 — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2025

Същевременно, в Родинско, на северния фланг на Покровск, украинците напредват – това личи от геолокализирани кадри на руски бомбардировки, направени с цел да сдържат украинското настъпление. Родинско е ключова точка, която руснаците от поне два месеца се мъчат да превземат и не успяват – поставят ли я под контрол, оперативното обкръжение на Покровск от руска страна ще е на практика завършено:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 79 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки (дроновете "Шахед" са били 50), както и 2 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 67 дрона – 1 балистична ракета и 12 дрона са успели да нанесат удари на 6 места. Украинскияг генщаб уточнява, че балистична ракета е уцелила село Новотроицко в Днепропетровска област и точно там са убити две деца