Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО)

164 свалени дрона тази нощ над руска територия – тази статистика представи руското военно министерство в неделната сутрин, в традиционната си сводка за деня. Цели 39 са били свалени над акваторията на Черно море, още 32 – над Краснодарския край, 26 – над Крим и 20 над Брянска област. По 9 са свалени над Ростовска, Орловска и Волгоградска област, 6 – над Липецка област, 5 – над Воронежка област, 3 – над акваторията на Азовско море, както и по 2 над Белгородска, Курска и Тулска област.

Още: "Червеи, свиквайте": Украински командир посъветва руснаците да се запасяват с кибрит и фенерчета

Какви са пораженията – основна цел явно са били петролни терминали, в руските пристанища Туапсе и Темрюк. Геолокализирани видеокадри, публикувани от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, показват пожар на кея на петролната рафинерия в Туапсе: Гори петролното пристанище, твърди каналът, уточнявайки, че става въпрос за RN-Marine Terminal Tuapse LLC (кейове № 1A и № 1B). Пристанищният комплекс е предназначен за товарене на петролни продукти на танкери – той е пряко свързан с петролната рафинерия. Регионалният оперативен щаб посочва, че след атака с дронове е повредена пристанищна структура и избухнал пожар, повредени са танкер и петролен терминал. Показателно е, че до момента губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм.

Впоследствие ASTRA съобщи пак на база геолокализирани кадри и данни от системата FIRMS за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, че е имало най-малко три отделни пожара. Два от тях са в терминала "Морски" в Туапсе, а третият е в друг терминал за товарене на петрол в съседство.

Признание за щетите – танкер и петролен терминал в Туапсе, дава и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в сутрешния си обзор. Каналът се гневи, че заради мерките за спиране особено на мобилния интернет в Русия при въздушни атаки, Телеграм не е работил добре и това е ограничило предупредителните съобщения, което пречи на ПВО. А през това време се появиха видеокадри от обстановката на въздушна тревога и в района на Сочи:

И още – видеокадри от Липецк и окупирания Луганск (Алчевск, Луганска област) показват удари по ел. подстанции. Кампанията на Украйна за нанасяне на въздушни удари по такива обекти става все по-широка. В официалния канал в Телеграм на губернатора на Липецка област Игор Артамонов има единствено няколко съобщения-предупреждения за въздушни атаки, без допълнителни подробности за щети и разрушения. Инсталираният да управлява окупирания Луганск "губернатор" Леонид Пасечник също си мълчи и не казва нищо в канала си в Телеграм - Още: Русия бомбардира безспир Украйна, но без ток остана т.нар. ЛНР (ВИДЕО)

Occupied Luhansk came under a heavy Ukrainian drone strike; preliminary reports say a power substation was hit. pic.twitter.com/Ii7IrtS8LN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2025

Град Орел също беше цел на въздушна атака, след като в края на работната седмица Украйна успя да порази местния ТЕЦ и да спре ток, парно и топла вода в поне 3 квартала в града. Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков твърди, че имало щети по автомобили, жилищни сгради, но нямало пострадали. След 31 октомври той не е коментирал повече какво става с нормалното подаване на електро и топлоенергия в град Орел - Още: Украйна отговори на руския въздушен терор: С мощен удар по Орловската ТЕЦ и важна ел. подстанция (ВИДЕО)

Русия също удря успешно по въздух

В Днепропетровска област, руски въздушен удар уби 4 души, включително две деца – на 11 и 14 години. Повредени и разрушени са жилищни сгради в няколко района на областта, уточнява ръководителят на военновременната администрация Владислав Гайваненко.

Украинската спешна служба потвърди руски удар с дронове в Одеса, по паркинг с камиони. Има убити – по предварителна информация двама души. Ръководителят на военновременната администрация на Одеса Олег Кипер съобщава в канала си в Телеграм, че има и двама ранени, единият е хоспитализиран с изгаряния:

Руска въздушна атака спря тока на 58 000 домакинства в Запорожка област, като освен дронове, за тази част на Украйна беше обявена и заплаха от ракетни удари. Ръководителят на военновременната администрация на Запорожието Иван Фьодоров уточни в 7:30 часа, че след намеса на аварийните екипи без ток са почти 11 500 абонати. Щети има по 17 частни жилищни имота, двама души са били ранени:

Още: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети: Z-блогъри се радват за удари по украински ТЕЦ (ВИДЕО)