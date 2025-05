Песков за меморандума за договор за мир с Украйна: Лека-полека, няма краен срок (ВИДЕО)

"Няма времева рамка за подготовка на меморандума за договор за мир в Украйна и не може да бъде". Това заяви Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл и на руския диктатор Владимир Путин. С тези думи Песков просто затвърди картината как американският президент Доналд Тръмп опитва да търгува с Украйна и изобщо няма намерение да предприеме решителни действия, за да има справдлив мир там.

За меморандума заговори Путин след вчерашния си телефонен разговор с Тръмп - Още: Путин след разговор с Тръмп: Готови сме да работим с Киев по меморандум за бъдещ мирен договор (ВИДЕО)

Песков поясни, че било разбираемо, че всички искат нещата да станат възможно най-бързо. "Обаче дяволът е в детайлите, разбира се", каза той. И добави, че щяло да има проект от руска страна, проект от украинска страна, после обмен на проектите. И накрая - "сложният процес за изготвяне на единен текст".

"There is no exact timeline for preparing the memorandum on a settlement with Ukraine," said Peskov. pic.twitter.com/ntpRz5DNhK