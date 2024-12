Пет дни по-късно: Украйна отново удари Лгов в Курск, обект на атаката са руски пехотинци (ВИДЕО)

Украйна извърши мащабен въздушен удар по жп гарата в Лгов в Курска област. Според различни източници, нападението е станало в момент, когато там е пристигнала огромна група руски военнослужещи. Ударът е извършен с HIMARS, като от разпространени в социалните мрежи кадри се виждат най-малко четири експлозии. По предварителни данни не е изключено сред жертвите да има и севернокорейци, тъй като те бяха изпратени именно в Курск.

In Lgov, Kursk region, something hit a gathering of Russian military personnel, according to Oleksiy Kovalenko, head of the NSDC Center for Strategic Communications.



Yes, something) pic.twitter.com/819HD5rjVU — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 30, 2024

Въпреки мащабните разрушения, видни от кадрите, новият губернатор на Курска област Александър Хинщайн твърди, че "за момента няма данни за загинали и ранени". "На място работят пожарникари, държим ситуацията под контрол", добавя Хинщайн.

In Lgov, Kursk region, the railway station came under attack by Ukraine using HIMARS. It is reported that Russian reinforcements had just arrived before the explosions. pic.twitter.com/sfvLILoZoW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2024

Поредна атака в Лгов

Това не е първата такава атака на украинските части срещу Лгов. Само преди пет дни, навръх Коледа, украинците удариха за пръв път мястото, където са разквартирувани руски морски пехотинци – войници от 810-та бригада на руската морска пехота. Бригадата е една от най-мразените в Украйна, заради редица изстъпления и разстрели на невъоръжени украински военнопленници. По-късно украинският генщаб потвърди, че точно 810-та бригада е била цел на атаката – тя е била насочена в района на т.нар захарна фабрика на Лгов, защото там са снимани видеа от руски морски пехотинци и публикувани в социалните мрежи, с което те са разкрили местоположението си. Има и данни за щети при ТЕЦ, както и поражения по газопровод.

Украйна с тежки атаки срещу 810 бригада на руските ВМС

Повече от четири месеца след изненадващото нахлуване на Украйна в Курск в западна Русия, 810-та пехотна бригада на руския флот изглежда се оттегля от областта поне за известно време, пише Forbes. Съобщава се, че бригадата от 2500 души, една от най-малко двете големи части на морската пехота, подкрепящи контраофанзивата на Русия в Курск, се насочва от западния край на завзетите 250 квадратни мили към по-тихия източен край и установява лагер в Плехове, село на кратко разстояние от фронтовата линия, от което украинците се отказаха в средата на декември на фона на скъпоструващо, но безмилостно нападение от 11-ти армейски корпус на Северна Корея.

„Момчетата от 810-та бригада могат да си направят пауза, да помислят за вечното, да съберат мислите си и да се подготвят за бъдещи битки“, разсъждава един руски блогър, подчертавайки, че предислоцирането в Плехово е временна ротация извън фронтовата линия. Това не е отстъпление, настоява блогърът. Бригадите на морската пехота на Русия „са основният ударен юмрук в освобождението на района на Курск, стоманени бригади, но дори те имат нужда от почивка“, пишат още руските пропагандисти.

Въпреки това, не е ясно доколко 810-та морска пехотна бригада и сродното й подразделение в контраофанзивата на Курск – 155-та морска пехотна бригада, са в кондиция след месеци на предимно неуспешни атаки на западния край. 155-та морска пехотна бригада вероятно вече е била унищожавана и възстановявана много пъти — и в момента е в процес на последното си попълване, след като се съобщава, че е загубила много от своите хора и голяма част от оборудването си от украински мини, дронове и артилерия. Последните украински удари обаче, със сигурност са обезкръвили военната част.

Украинците се насочиха към 810-та морска пехотна бригада точно преди предполагаемата ротация от фронтовата линия. Бомбардировката на Коледа срещу щаба в град Лгов, вероятно е елиминирала немалък брой членове на командния състав на бригадата. Днешната атака определено ще постави под въпрос боеспособността на бригадата, тъй като от разпространените в социалните мрежи кадри се вижда, че ударът е изключително тежък и районът на гарата е сринат със земята.