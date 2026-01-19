Петролна рафинерия, ел. подстанция: Атаки с дронове в Саратов, Днипро и Одеса (ВИДЕО)

И тази нощ войната на дронове между Русия и Украйна не стихна - удари имаше и от двете страни. В Русия цел отново беше рафинерията в Саратов - видеокадри от мястото на събитието показват, че е имало атака. Местният губернатор Роман Бусаргин засега не казва нищо в канала си в Телеграм, освен че има въздушна тревога (малко след 1:00 часа след полунощ).

Руското военно министерство съобщава за общо 92 свалени дрона над руска територия тази нощ, като 31 са свалени над Белгородска област, а 29 - над Саратовска област. Още 25 са свалени над Воронежка област. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обаче казва в официалния си канал в Телеграм, че нямало разрушения и щети, но и че са свалени 24 дрона.

В окупирания от руснаците Донецк също беше шумно - но руското военно министерство не дава статистика и информация за ударите в окупираните от руснаците украински земи и това е много отдавна. По неофициални данни цел е била ел. подстанция.

Monitoring channels report air defense activity in temporarily occupied Donetsk and other occupied areas. pic.twitter.com/4uPZQ6R881 — WarTranslated (@wartranslated) January 18, 2026

Explosions in occupied Donetsk. Power substations are hit. The region faces lots of blackouts. pic.twitter.com/CGs0dJq6AL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 18, 2026

В Днипро (Днепропетровск) е имало руски обстрел, целящ ел. подстанция:

Одеса също стана цел на масирана атака с дронове от руска страна, съобщи ръководителят на Одеската градска военна администрация Серхий Лисак в канала си в Телеграм. Поне 20 далекобойни дрона са използвани за атаката. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 01:15 часа местно време (и българско време).

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

