По 100 000 долара на месец: Кризата в Черно море изстреля заплатите на капитаните до небето

Заплатите на капитаните на търговски кораби са се увеличили до 100 000 долара на месец на фона на влошаващите се условия за корабоплаване в Черно море и Ормузкия проток, съобщи The ​​Financial Times. Изданието припомня атаките с дронове срещу кораби край бреговете на България и Румъния, потъналите кораби, загиналите и изчезнали моряци. Не по-различна е ситуацията в Ормузкия проток, където тези атаки са постоянни и до момента са убити най-малко 24 цивилни моряци.

Всички ние зависим от 2,5-те милиона търговски моряци, за които тези опасности станаха ежедневие - те ни доставят хранителни стоки до рафтовете на магазините, гориво до бензиностанциите и лекарства до болниците. Събитията само през последния месец подчертаха колко опасна е станала тяхната работа. Приблизително 90% от световната търговия се осъществява по море и безпроблемното ѝ функциониране зависи от желанието на моряците да плават, понякога при изключително опасни обстоятелства.

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Именно затова на капитаните вече се предлагат заплати до 100 000 долара на месец и бонуси от 50 000 долара, пише изданието. Членовете на екипажите също получават пет пъти по-високи заплати от обичайните. Резкият скок на възнагражденията им показва нагледно колко висок е станал залогът.

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