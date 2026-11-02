Първата жена президент: Пътят на Илияна Йотова към "Дондуков" 2

Илияна Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на държавен глава. Коя е Илияна Йотова – журналист, ПР, политик от БСП, евродепутат, вицепрезидент, президент? Пътят ѝ започва от БНТ. Когато в края на 90-те години Илияна Йотова съобщава за решенията на КСНС, едва ли е подозирала, че близо 30 години по-късно ще го ръководи като президент. Още: Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко

Пътят на Йотова до президентството

Кариерата ѝ преди президентския пост преминава през пресцентъра на БСП. Става депутат, а по-късно и евродепутат. Илияна Йотова: "Основните ми приоритети са свързани с продължаващата работа по отношение на въпросите на миграцията, убежищата, вътрешната сигурност в рамките на ЕС, борбата срещу организираната престъпност, корупцията, прането на пари, Шенген", пише БНТ.

Преди 10 години се впуска в битката за "Дондуков" две като кандидат за вицепрезидент на Румен Радев. И я печелят срещу Цецка Цачева и Пламен Манушев.

На фокус в работата ѝ са европейската интеграция на Западните Балкани и българските общности зад граница. Един от ключовите моменти в края на първия мандат Прокуратурата влезе в президентството, протест подкрепи държавния глава. Йотова също.

Втора кандидатура и втора победа на президентски избори. Този път срещу Анастас Герджиков и Невяна Митева. Но мандатът не бе довършен от Радев. За първи път в историята - в началото на тази година президентът се оттегли, създаде партия, спечели изборите, стана премиер, а вицепрезидентът - президент.

Йотова получи подкрепата на "Прогресивна България", БСП и ВМРО. До нея застана генералният директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент, а Инициативен комитет издигна кандидатурата им.

Йотова превърна кирилицата в устойчива линия на културна политика. Увери, че няма да допусне компромис в позицията към Република Северна Македония. Атакуваха я за помилванията и затова, че жена не може да бъде главнокомандващ.

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