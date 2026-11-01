Разбити магазини, безредици, нападнати полицаи: И Германия стана зона на насилствени протести (ВИДЕО)

В събота късно вечерта протестиращи ограбиха магазини в центъра на Франкфурт, след като в германски градове избухнаха сблъсъци на фона на протестите срещу високите разходи за живот. Освен във Франкфурт – финансовият център на Германия – имаше случаи на насилие в Берлин, Кьолн и Хамбург, като полицията съобщи, че е използвала водни оръдия, за да разпръсне протестиращите, които атакуваха служителите на спешните служби с фойерверки, камъни и бутилки, съобщава BBC.

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По-рано хиляди хора се присъединиха към предимно мирни демонстрации. Те бяха организирани от кампанията "Gen Z regelt" – което означава "Поколението Z поема контрола" – в знак на протест срещу недостатъчното финансиране на училищата, високите разходи за живот, съкращенията в публичните разходи и военната служба.

🚨 Protesters looted a gun store in Germany — AFP Mass youth protests in Frankfurt escalated into violent riots. Rioters smashed shop windows, looted stores, and hurled stones and Molotov cocktails at police officers. Even a gun store was targeted. Police arrested suspects and recovered two stolen weapons. It remains unclear how many weapons were stolen in total. Sneaker and perfume stores were also targeted. More than 30 people were arrested in Frankfurt. Police used water cannons to disperse the rioters. — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2026

Безредиците в Германия следват подобни масови протести, водени от младежи, във Франция, където в събота също по улиците излязоха над 320 000 души.

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В неделя германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт заяви пред вестник "Bild", че през нощта полицията е предотвратила "насилие като това, което се наблюдаваше в Париж" през последните седмици, и призова за "сурови наказания" за бунтовниците и мародерите.

"Насилствени безредици" във Франкфурт

През нощта голяма част от главната търговска улица във Франкфурт беше затворена от полицията. Говорител на органите на реда съобщи, че в града са били извършени много арести. В събота вечерта полицията във Франкфурт съобщи, че в центъра на града се провеждат "насилствени безредици" и че са били мобилизирани специални полицейски части. Полицията съобщи, че витрините на няколко магазина са били разбити, а към службите за спешна помощ са били хвърлени коктейли "Молотов".

This is multicultural Germany, Frankfurt right now. Mob smashes several store, loots sneakers and runs through the streets with stolen boxes. This is not a protest. This is pure criminality. https://t.co/sTk8WsNWbB — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

Официални представители заявиха, че витрините на магазин за оръжие са били разбити и че са иззели две оръжия след ареста на заподозрян. Хората са нахлули и в други магазини, откъдето са откраднали стоки като маратонки. Роман Посек, министър на вътрешните работи на провинция Хесен, в която Франкфурт е най-големият град, заяви, че "около 100 ясно идентифицирани леви екстремисти" са се внедрили в протеста в града. Той добави, че е "срамно" как са приключили протестите.

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"Всички имаме в съзнанието си онези кадри от Франция – грабежи, подпалени къщи, изгорени полицейски автомобили и нападения срещу полицейски служители... Франция не трябва да се представя като модел в това отношение". Полицията съобщи, че през нощта срещу неделя обстановката в града се е успокоила. Подобни инциденти са били регистрирани и в други германски градове след предимно мирни демонстрации.

Снимка: Getty Images

В Кьолн полицията съобщи, че полицаи са били нападнати в близост до централната жп гара, като към тях са били хвърлени бутилки и велосипед. Началникът на полицията в града - Йоханес Херманс, заяви, че е "много тъжно, че младите хора, които искаха да демонстрират мирно за своето бъдеще, днес бяха провалени от екстремисти, които искаха предвид само насилие".

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По-малка демонстрация вечерта в Берлин – след по-мащабни протести през деня – доведе до раняването на 27 полицаи и временно задържане на до 56 души, съобщиха от берлинската полиция. В Хамбург хора, облечени в черно, запалиха фойерверки и подпалиха барикади, като обществената телевизия NDR съобщи, че са арестувани 120 души. Протестите в Германия се състояха в същия ден, в който се проведоха и други мащабни демонстрации в Европа.