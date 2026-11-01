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Разбити магазини, безредици, нападнати полицаи: И Германия стана зона на насилствени протести (ВИДЕО)

01 ноември 2026, 16:47 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Разбити магазини, безредици, нападнати полицаи: И Германия стана зона на насилствени протести (ВИДЕО)

В събота късно вечерта протестиращи ограбиха магазини в центъра на Франкфурт, след като в германски градове избухнаха сблъсъци на фона на протестите срещу високите разходи за живот. Освен във Франкфурт – финансовият център на Германия – имаше случаи на насилие в Берлин, Кьолн и Хамбург, като полицията съобщи, че е използвала водни оръдия, за да разпръсне протестиращите, които атакуваха служителите на спешните служби с фойерверки, камъни и бутилки, съобщава BBC.

Снимка: Getty Images

По-рано хиляди хора се присъединиха към предимно мирни демонстрации. Те бяха организирани от кампанията "Gen Z regelt" – което означава "Поколението Z поема контрола" – в знак на протест срещу недостатъчното финансиране на училищата, високите разходи за живот, съкращенията в публичните разходи и военната служба.

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Безредиците в Германия следват подобни масови протести, водени от младежи, във Франция, където в събота също по улиците излязоха над 320 000 души.

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В неделя германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт заяви пред вестник "Bild", че през нощта полицията е предотвратила "насилие като това, което се наблюдаваше в Париж" през последните седмици, и призова за "сурови наказания" за бунтовниците и мародерите.

"Насилствени безредици" във Франкфурт

През нощта голяма част от главната търговска улица във Франкфурт беше затворена от полицията. Говорител на органите на реда съобщи, че в града са били извършени много арести. В събота вечерта полицията във Франкфурт съобщи, че в центъра на града се провеждат "насилствени безредици" и че са били мобилизирани специални полицейски части. Полицията съобщи, че витрините на няколко магазина са били разбити, а към службите за спешна помощ са били хвърлени коктейли "Молотов".

Официални представители заявиха, че витрините на магазин за оръжие са били разбити и че са иззели две оръжия след ареста на заподозрян. Хората са нахлули и в други магазини, откъдето са откраднали стоки като маратонки. Роман Посек, министър на вътрешните работи на провинция Хесен, в която Франкфурт е най-големият град, заяви, че "около 100 ясно идентифицирани леви екстремисти" са се внедрили в протеста в града. Той добави, че е "срамно" как са приключили протестите.

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"Всички имаме в съзнанието си онези кадри от Франция – грабежи, подпалени къщи, изгорени полицейски автомобили и нападения срещу полицейски служители... Франция не трябва да се представя като модел в това отношение". Полицията съобщи, че през нощта срещу неделя обстановката в града се е успокоила. Подобни инциденти са били регистрирани и в други германски градове след предимно мирни демонстрации.

Германия, протести

Снимка: Getty Images

В Кьолн полицията съобщи, че полицаи са били нападнати в близост до централната жп гара, като към тях са били хвърлени бутилки и велосипед. Началникът на полицията в града - Йоханес Херманс, заяви, че е "много тъжно, че младите хора, които искаха да демонстрират мирно за своето бъдеще, днес бяха провалени от екстремисти, които искаха предвид само насилие".

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По-малка демонстрация вечерта в Берлин – след по-мащабни протести през деня – доведе до раняването на 27 полицаи и временно задържане на до 56 души, съобщиха от берлинската полиция. В Хамбург хора, облечени в черно, запалиха фойерверки и подпалиха барикади, като обществената телевизия NDR съобщи, че са арестувани 120 души. Протестите в Германия се състояха в същия ден, в който се проведоха и други мащабни демонстрации в Европа.

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Германия протести
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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