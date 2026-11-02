Ударени кораби край България:

Кампанията стана като "Биг Брадър" и поп фолк: Говорят необичайните кандидати за президент

02 ноември 2026, 6:11 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кампанията стана като "Биг Брадър" и поп фолк: Говорят необичайните кандидати за президент

Част от претендентите в президентската битка изпъкнаха повече с необичайната роля, в която влязоха, и със заявките си за политиката, отколкото с резултата си, предаде bTV. Сред кандидатите бе поп-фолк певицата Ваня Великова. Тя казва, че едновременно приема като предизвикателство поста на президента, но и леко се притеснява. Още: Първата жена президент: Пътят на Илияна Йотова към "Дондуков" 2

Поп фолк на "Дондуков" 2

„Здравейте, аз съм Ваня Великова, известна на цялата аудитория на България, попфолк иконата Ваня Великова“, казва тя.

„Реших да вляза в президентската надпревара, тъй като тази година ударих 40-така и реших, че имам право да се кандидатирам. Идеята беше кампанията да е лукс и попфолк, но като цяло стана „Биг Брадър“ и попфолк. Хвана ли се на хорото, аз ще го играя докрай, затова съм се кандидатирала. Вляза ли с единия крак в политиката, смятам, че доста неща мога да направя за България. Достатъчно съм скандална“, казва Ваня Великова.

За Ваня приоритетите са борба с бедността, помощ за самотните майки и битка срещу домашното насилие. „Абе смятам, че мога да разбутам много неща в политиката, ей така да ги разбутам, да се намеся. Аз съм човек от народа, няма да живея в президентски дом някакъв“, казва още тя.

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Години преди Ваня още една дама от фолк средите се кандидатира за президент. „Луна е страхотен човек, изпълнител, по-старата версия на мен самата“, каза Ваня Великова.

Номинацията за вицепрезидент на Ваня е добре познатият от реалити формати у нас Панайот Кючуков, с две висши образования и доскоро с работа в социалната сфера. „Вече съм официално безработен на борсата“, казва Панайот Кючуков, кандидат за вицепрезидент.

На въпроса дали е безработен, но със заявка за вице, той отговаря: „Да, не съм го очаквал това нещо, че някога ще се случи с момче от Гълъбово. Обаче аз там отивам и ще бъда едно агне сред вълци.“

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Величка Георгиева и Росен Иванов също са част от 27-те кандидатпрезидентски двойки.

„Трябва да се промени цялата Конституция. Трябва да се променят много закони и да се зачита ветото на президента, да има референдуми“, казва Величка Георгиева. На въпроса дали би върнала казармата, тя отговаря: „Да, разбира се.“

„Обикновен човек съм и искаме да разкажем за безобразията в България от по-висока трибуна. Президентът не е кой да е, той има силно влияние и има експерти“, казва Росен Иванов. Сред претендентите е и Борис Анзов, който е с твърда убеденост в своите способности.

„Да отсеем плевела от семето, да расте нагоре. Аз няма да допусна българин да воюва в чужбина, освен ако не иска по собствено желание да воюва за частни компании. С номер 13 на политическия джихад“, казва Борис Анзов.

Всички кандидати казват, че независимо от резултата си нямат никакво намерение да се отказват от политиката.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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