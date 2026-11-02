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Гюров и Кандев печелят убедително гласуването в чужбина

02 ноември 2026, 6:04 часа 1049 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гюров и Кандев печелят убедително гласуването в чужбина

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев печели гласуването в чужбина. При обработени 93.47% от протоколите зад граница те получават 55.71% или 55 591 гласа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 42.057% или 41 967 гласа. Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 2 229 или 2.234%. 

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При вече 99,68% преброени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК), двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 57.661% от гласовете на втория тур на президентските избори в среаната. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.383% от избирателите. Това показват обновените обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 5:00 часа на 2 ноември.

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Илияна Йотова чужбина Андрей Гюров президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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