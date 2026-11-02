След години на разруха: Започва мащабен ремонт на Централната жп гара в София

Oт днес се променя движението на влаковете през Централна гара София заради мащабната реконструкция на железопътния възел. До март догодина ще бъдат затворени коловозите от първи до единадесети включително, предаде БНР. Още: Отмениха влакове заради авария на Централна гара в София

Нова организация на влаковете

Само част от направленията ще продължат да се обслужват от гарата, а за останалите е осигурен трансфер до други гари в столицата.

По време на ремонта движението по коловози от 1-ви до 11-и ще бъде преустановено. Изключение ще има за няколко глухи коловоза. 2-ри, 4-ти и 6-и ще обслужват влаковете по направлението София - Петрич, като от шести ще се движат и композициите за Банкя и Драгоман. 12-и коловоз ще обслужва влаковете за Пловдив, а 13-и - тези за Мездра.

Част от влаковете за Бургас, Варна и Капъкуле също ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара без прекачване. За останалите влакове е осигурен трансфер до други гари в столицата. Пътниците трябва предварително да проверяват от коя гара ще потеглят или къде ще пристигнат влаковете им.

Промените ще останат в сила до 18 март 2027-а година.

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