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Със сигурност ще атакуваме бази на САЩ: Иранският външен министър в ново интервю (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 7:19 часа 949 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Със сигурност ще атакуваме бази на САЩ: Иранският външен министър в ново интервю (ВИДЕО)

На 100% ще атакуваме американски военни бази в Близкия изток и американски цели. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в телевизионно интервю.

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"Понякога ракета или снаряд може да се отклони от курса си или да излезе извън контрол. Но никога не сме имали и все още нямаме намерение да атакуваме нашите приятели в региона. Що се отнася до американските бази, не може да има компромис. Със сигурност ще атакуваме тях, както и американските цели", каза Арагчи.

Същевременно външният министър на Иран буквално се закле и то звучащо доста иронично: "Не сме атакували нашите приятели или приятелски държави. Атакувахме американски бази, които за съжаление се намират на тяхна територия".

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Арагчи повтори: "Ако някоя ракета от време на време се отклонява от курса си или излиза извън контрол, това е нещо, което се случва естествено във всяка война. Това не е наша вина. Вината е, че тези бази (американските) са на тяхна територия" - ОЩЕ: Войната с Иран: Равносметката в унищожени и повредени самолети и дронове за САЩ (ВИДЕО)

Отделно Арагчи увери, че иранският лидер Моджтаба Хаменей "работи активно, моралът му е много висок и е напълно наясно с проблемите, които се случват в страната. Той е напълно информиран за всичко и взема решения. Нямаме абсолютно никакъв проблем в това отношение. Решенията му достигат до нас в писмен вид".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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