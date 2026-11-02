Със сигурност ще атакуваме бази на САЩ: Иранският външен министър в ново интервю (ВИДЕО)

На 100% ще атакуваме американски военни бази в Близкия изток и американски цели. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в телевизионно интервю.
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"Понякога ракета или снаряд може да се отклони от курса си или да излезе извън контрол. Но никога не сме имали и все още нямаме намерение да атакуваме нашите приятели в региона. Що се отнася до американските бази, не може да има компромис. Със сигурност ще атакуваме тях, както и американските цели", каза Арагчи.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: Sometimes a missile or projectile may deviate from its course or go out of control. But we have never had, and still do not have, any intention of targeting our friends in the region. As for American bases, there can be no compromise. We will certainly target them, as well as American targets.— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026
Същевременно външният министър на Иран буквално се закле и то звучащо доста иронично: "Не сме атакували нашите приятели или приятелски държави. Атакувахме американски бази, които за съжаление се намират на тяхна територия".
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: We did not attack our friends or friendly countries. We attacked American bases that unfortunately are located on their territory. https://t.co/v4gvcakcK9— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026
Арагчи повтори: "Ако някоя ракета от време на време се отклонява от курса си или излиза извън контрол, това е нещо, което се случва естествено във всяка война. Това не е наша вина. Вината е, че тези бази (американските) са на тяхна територия" - ОЩЕ: Войната с Иран: Равносметката в унищожени и повредени самолети и дронове за САЩ (ВИДЕО)
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: If a missile occasionally deviates from its course or goes out of control, that is something that naturally happens in any war. This is not our fault. It is the fault of having those bases on their territory. https://t.co/5O0uEZBmlg— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026
Отделно Арагчи увери, че иранският лидер Моджтаба Хаменей "работи активно, моралът му е много висок и е напълно наясно с проблемите, които се случват в страната. Той е напълно информиран за всичко и взема решения. Нямаме абсолютно никакъв проблем в това отношение. Решенията му достигат до нас в писмен вид".
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: Mojtaba Khamenei is actively working, his morale is very high, and he is fully aware of the issues taking place in the country. He is fully informed about everything and makes decisions. We have absolutely no problem in this regard. His decisions reach us in writing.— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026