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Тръмп загуби съдебната битка за Аляска

02 ноември 2026, 6:25 часа 991 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп загуби съдебната битка за Аляска

Федерален съдия в САЩ отхвърли иск на администрацията на президента Доналд Тръмп, с който се настояваше да бъде блокирано потвърждаването на евентуална загуба на републиканския сенатор Дан С. Съливан на междинните избори в Аляска. Искът беше свързан с участието в изборите на друг кандидат със същото име и фамилия, за когото администрацията твърди, че цели да обърка избирателите и да отклони гласове от действащия сенатор.

Федералният съдия Шарън Глийсън постанови, че предложената от администрацията проверка на бюлетините би нарушила тайната на вота.

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"Няма да позволим на никого, нито на която и да е група, да подкопава тези избори", заяви категорично федералният прокурор Майкъл Хейман.

Основният съперник на Съливан е демократката Мери Пелтола. Изходът от надпреварата може да се окаже решаващ за запазването на републиканското мнозинство в Сената.

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Решението е пореден неуспех за усилията на Тръмп да разшири федералния контрол върху изборите, чието организиране според американската конституция е отговорност на отделните щати.

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Доналд Тръмп Аляска избори САЩ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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