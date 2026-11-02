Повече от нова визия: Историята на една студентка, потърсила промяна в Acibadem, Истанбул

За много млади жени начинът, по който възприемат тялото си, е тясно свързан със самочувствието им. Джоя Ралука Николета, 23-годишна студентка от Румъния, решава да потърси помощ на два неотложни проблема: упорита болка в гърба, причинена от тежестта на бюста ѝ, и нарастваща несигурност в себе си, която се отразява на ежедневието ѝ.

„Нямах достатъчно самочувствие“, казва простичко тя. „Освен това гърбът започна да ме боли заради тежестта. Това бяха причините. На 23 години съм и чувствах, че имам нужда от операция“.

Това е искрено и смело решение, което я отвежда в Acibadem Healthcare Group в Турция.

От онлайн консултация до индивидуална грижа

Джоя не отива направо в болницата, за да си запише час. Подобно на много международни пациенти в наши дни, тя започва с едно съобщение. Чрез онлайн консултация се свързва със специалиста по пластична, реконструктивна и естетична хирургия д-р Мюнюр Селчук Кендир. Той разглежда внимателно случая ѝ още преди тя да е стъпвала в клиниката.

„Първият ни контакт беше чрез онлайн консултация“, обяснява д-р Кендир. „Внимателно обсъдихме очакванията ѝ и изготвихме индивидуален план, съобразен с възрастта, ръста и теглото ѝ“.

Този подход, при който се отделя време за разбиране на индивидуалните особености на пациента, преди да се планира каквато и да е интервенция, отразява стандарта на грижа в Acıbadem Healthcare Group. При операцията за повдигане на бюста няма универсално решение. Постигането на желания резултат зависи от задълбоченото познаване на анатомията, очакванията и общото здравословно състояние на пациентката. За млада жена като Джоя, внимателната оценка на тези фактори е особено важна.

Операцията: Комбинация от желанията на пациентката и медицинската експертиза

Операцията за повдигане на бюста, известна още като мастопексия, преоформя и повдига гърдите чрез отстраняване на излишната кожа и стягане на околните тъкани. Въпреки че не променя съществено размера на гърдите, тя възстановява по-стегнатия им и младежки контур. При пациентки, които изпитват физически дискомфорт заради тежестта на бюста, повдигането му може да донесе значително облекчение.

В деня на операцията д-р Кендир се уверява, че личните предпочитания на Джоя са в основата на планирането. „Съчетахме нейните желания с нашата естетична преценка, за да постигнем възможно най-хармоничен резултат“, казва той. „Операцията премина успешно и с радост споделяме, че пациентката ни е доволна от резултата“.

В Acibadem Healthcare Group балансът между представата на пациента за желания резултат и клиничната преценка на хирурга е от основно значение. Естетичният резултат е истински успешен, когато човек се чувства добре с него, а не когато той отговаря на някакъв общоприет стандарт за външен вид.

Възстановяване, което я изненада

Джоя признава, че е била притеснена от предстоящото преживяване. Реалността обаче се оказва много различна от това, което си е представяла.

„Всичко се оказа по-лесно, отколкото си мислех“, спомня си тя. „Всички бяха толкова мили с мен. Обясниха ми ясно всичко: как ще протече операцията, каква болка да очаквам и т.н. Грижиха се много добре за мен. Чувствах се чудесно и мисля, че резултатът е наистина невероятен. Много съм щастлива“.

За една млада жена, която се подлага на операция далеч от дома, в друга държава, ясните обяснения и топлото отношение са от огромно значение. Това, че знае какво да очаква, как да се справи с дискомфорта и как ще протече възстановяването, ѝ помага да се чувства сигурна и подкрепена през цялото време.

Резултатът: Повече, отколкото е очаквала

Джоя е повече от доволна от начина, по който изглежда днес. Тя се чувства по-добре и в отношения, за които може би не е предполагала.

„Болките в гърба започнаха да намаляват и много се радвам за това“, казва тя. „И като цяло се чувствам по-добре. Толкова съм щастлива“.

Това е резултатът, към който Acibadem Healthcare Group се стреми при всеки пациент: не просто успешна интервенция, а реално подобрение в качеството на живот. За Джоя това означава повече увереност, по-малко болка и свободата да се наслаждава на студентския живот в нова държава — по свой собствен начин.

Операцията за повдигане на бюста е дълбоко лично решение. В Acibadem Healthcare Group всеки пациент, независимо дали е местен или идва от чужбина, получава същото индивидуално внимание, ясна комуникация и медицинска експертиза, които среща и Джоя. Ако обмисляте тази интервенция, първата стъпка е разговор със специалист, който ще ви изслуша, ще оцени състоянието ви и ще ви насочи към най-подходящия за вас резултат.