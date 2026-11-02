Два гола и повален европейски шампион: Вечерта, в която ЦСКА шокира света

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

17 март 1982 година остава една от най-паметните дати в сърцата на феновете на ЦСКА. На този ден България става свидетел на нещо, което изглежда почти немислимо - роден клуб отстранява действащия европейски шампион Ливърпул. Героят на вечерта е Стойчо Младенов, който с два гола изпраща "армейците" сред елита на Европа.

Сблъсъкът, поставил началото на великия подвиг

В началото на 80-те години Ливърпул е сред най-могъщите клубове в света. Под ръководството на легендарния Боб Пейсли мърсисайдци вече са спечелили три пъти Купата на европейските шампиони през 1977, 1978 и 1981 година. Последният триумф идва само няколко месеца преди сблъсъка с ЦСКА, когато англичаните побеждават Реал Мадрид. В състава на Ливърпул се открояват футболисти с огромен международен опит, които и до днес са сред най-разпознаваемите фигури в историята на клуба. ЦСКА обаче също разполага със силно поколение. Начело на отбора е Аспарух Никодимов, а сред основните футболисти са Георги Велинов, Георги Димитров-Джеки, Пламен Марков, Радослав Здравков, Спас Джевизов и Стойчо Младенов.

Първият сблъсък между двата тима се провежда на 3 март 1982 г. на "Анфийлд". Ливърпул печели с минималното 1:0 след попадение в 65-ата минута. Резултатът дава предимство на англичаните, но не решава крайния изход от четвъртфиналната битка. ЦСКА се прибира в България с ясната задача да заличи пасива от един гол. Предизвикателството е огромно, но надеждата за историческо продължаване напред остава жива.

София чака своето чудо

Националният стадион "Васил Левски" събира около 60 000 зрители за реванша. Атмосферата е наелектризираща, а залогът е място сред четирите най-добри отбора в Европа. Началото не е лесно за домакините. Ливърпул разполага с достатъчно класа и опит, за да контролира срещата, а всяка грешка на ЦСКА може да се окаже фатална. Англичаните знаят, че дори равенството им е достатъчно, за да продължат напред.

Първото полувреме завършва без голове. ЦСКА все още не е намерил път към вратата, но и не позволява на съперника да увеличи преднината си. След почивката българският тим продължава да търси попадението, което да върне интригата в четвъртфинала. Моментът настъпва в 77-ата минута. Стойчо Младенов се превръща в човека, който разпалва надеждите на целия стадион. Нападателят преодолява защитата на Ливърпул и изпраща топката във вратата. Резултатът вече е 1:0 за ЦСКА, а общият резултат от двата мача става равен. Остават минути до края на редовното време, но нито един от двата отбора не успява да отбележи нов гол. Така двубоят трябва да бъде решен след продължения.

Стойчо Младенов – кошмарът на европейския шампион

Ако първият гол връща ЦСКА в битката, вторият превръща вечерта в историческа. В 101-вата минута Стойчо Младенов отново намира начин да преодолее английската защита. Нападателят отбелязва второто си попадение в срещата и извежда "армейците" напред с 2:0.

Ливърпул вече е изправен пред необходимостта да отбележи два гола, за да избегне отпадането. В оставащото време англичаните не успяват да намерят решение срещу майсторската българска отбрана и вратаря Георги Велинов. Последният съдийски сигнал носи исторически успех за ЦСКА. Българите печелят с 2:0 след продължения и елиминират действащия европейски клубен шампион с общ резултат 2:1.

От Ливърпул до Байерн Мюнхен

Отстраняването на английския колос не е последната голяма изненада, която ЦСКА подготвя през този сезон. Българският отбор вече е сред четирите най-добри в Европа, но следващото предизвикателство е не по-малко сериозно, а именно Байерн Мюнхен. На 7 април 1982 г. двата тима се срещат в София в първи полуфинален двубой. ЦСКА отново демонстрира впечатляващ футбол и побеждава германския гранд с 4:3.

Началото е повече от впечатляващо. Георги Димитров открива резултата в седмата минута, Цветан Йончев удвоява преднината шест минути по-късно, а Радослав Здравков прави 3:0 от дузпа в 18-ата минута. Въпреки впечатляващата победа, ЦСКА не успява да повтори подвига си в реванша. На 21 април Байерн печели с 4:0 в Мюнхен и се класира за финала с общ резултат 7:4.

Вечер, която времето не успя да изтрие

Победата над Ливърпул е много повече от успех в един футболен двубой. Тя е момент, в който ЦСКА доказва, че може да се противопостави на най-големите имена в европейския футбол и да ги победи. Четири десетилетия по-късно имената на футболистите, участвали в онази вечер, продължават да бъдат гордост за българския спорт. Стойчо Младенов остава човекът, който с две попадения на 17 март 1982 г. превърна мечтата на десетки хиляди привърженици в реалност.

Автор: Жанина Колева

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