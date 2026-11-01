Близо 800 арестувани и опит за убийство на полицай на протестите във Франция (ВИДЕО)

Над 770 души са арестувани по време на масовите протести във Франция срещу поскъпването на живота, съобщи вътрешното министерство. Френската прокуратура започна разследване за опит за убийство, след като коктейл "Молотов" е бил хвърлен срещу служители на силите за сигурност по време на демонстрация в Париж, предаде АФП. На 31 октомври във френската столица и други градове избухнаха сблъсъци, след като стотици хиляди граждани излязоха на улиците за трети пореден уикенд в знак на протест срещу растящите разходи за живот.

Парижката полицейска префектура съобщи, че няколкостотин участници в безредиците са нападнали силите на реда с различни предмети, включително коктейл "Молотов". "Взривни устройства бяха хвърлени срещу около 15 жандармеристи, както и срещу полицейски служители", заяви прокуратурата на 1 ноември.

Homemade bomb exposed at the feet of a police officer setting him on fire in France Might be the worst job to have right now https://t.co/YP0qyvxTqs — Defiant L’s (@DefiantLs) October 31, 2026

Жандармерията във Франция е военизирана правоохранителна структура, която е част от въоръжените сили на страната. Прокуратурата уточни, че е започнало разследване за "опит за убийство на лица, упражняващи публична власт". Кадри на АФП показват как самоделно запалително устройство избухва в краката на служител на силите за сигурност в източната част на Париж.

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Продължава установяването на броя и състоянието на пострадалите. Сред съобщените наранявания има изгаряния от втора степен. "На този етап няма задържани заподозрени във връзка с инцидента", посочиха от прокуратурата и добавиха, че разследващите работят за установяване на извършителите.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес осъди "изключителното" равнище на насилие, проявено от част от участниците в безредиците, предава БГНЕС.

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