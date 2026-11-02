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Дронове с ядрени бойни глави атакуват Русия, скрийте се: Хакери удариха и руското приложение за въздушна тревога

02 ноември 2026, 6:13 часа 1077 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дронове с ядрени бойни глави атакуват Русия, скрийте се: Хакери удариха и руското приложение за въздушна тревога

Сигнали за ядрена заплаха започнаха да се появяват в Русия в телеграм каналите и в съобщенията за реагиране при извънредни ситуации на руското министерство на извънредните ситуации и оперативните щабове в различни региони на Русия. Скоро Министерството на извънредните ситуации обяви мащабна кибератака срещу мобилното си приложение и заяви, че работи по възстановяването му. Това стана, след като същото се случи и в Украйна - ОЩЕ: Радиация! Предупреждения от приложението за въздушна тревога в Украйна - изглежда хакерска атака

Според съобщение, разпространено по официалните канали на руското министерство на извънредните ситуации, дронове P1-SUN с ядрени бойни глави са били изстреляни във всички региони на Русия. Жителите са били призовани да се запасят с храна и да се скрият в мазета. P1-SUN е украински FPV дрон-прехващач, разработен от SkyFall за противодействие на дронове тип "Шахед", крилати ракети и хеликоптери.

Мобилното приложение на руското министерство на извънредните ситуации е било подложено на масивна кибератака, довела до разпространение на фалшива информация, съобщи впоследствие министерството. "Министерството на извънредните ситуации работи по възстановяване на функционалността на приложението", се добавя в съобщението.

"Врагът е хакнал официалното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации и всички регионални канали на агенцията в месинджъра MAX! Няколко часа по-рано нашите хакери хакнаха украинското приложение за предупреждение Air Alert", съобщиха, наред с други, медии в Ростовска област.

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Русия хакерска атака ядрена заплаха война Украйна въздушна тревога
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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