По 35 000 елиминирани руски войници месечно: Толкова по-добро място стана Украйна и ние имаме повече нужда от нея, констатира финландският президент (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че най-силната гаранция за сигурност, която има Украйна, е (нейната) силна армия от 800 000 войници, с капацитет да води модерна война, какъвто няма нито един член на НАТО. Мисля, че нещата се обърнахме – ние, европейците, трябва да разберем, че се нуждаем от Украйна повече, отколкото Украйна има нужда от нас. Те знаят как се прави (да се води война)". Това заяви финландският президент Александър Стуб, който добави и, че не вижда признаци руският диктатор Владимир Путин да си промени позицията и да търси искрено мир.

Finnish President Stubb:



I think we Europeans have to understand that we need Ukraine more than Ukraine needs us.



I think the tide has actually turned. pic.twitter.com/91D540CpKC — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Стуб ясно напомни и колко добра е украинската армия – между 30 000 и 35 000 руски войници умират или биват тежко ранявани вече всеки месец за последните 4 месеца, като 95% от това се постига с дронове. За 1 убит украински войник умират по 5 руски войници, каза той, определяйки тези числа като доказателства "колко по-добро място е Украйна спрямо преди година":

Finnish President Stubb:



In the past four months — and sorry for being morbid — Ukraine has killed or wounded between 30 to 35,000 Russian soldiers per month.



They have done so 95% with drones, at a ratio of one Ukrainian dead to five Russians dead. pic.twitter.com/cOJvDu0Hem — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Думите на Стуб са особено важни предвид и констатацията му, че действията на Путин уж да има мир в Украйна са били "класическа руска тактика" за протакане с цел Русия да успее да победи на бойното поле и да наложи своята воля, което така и не се случва и до днес. Затова и беларуската опозиционна медия NEXTA напомни какво говореха руснаците точно преди да нападнат Украйна на 24 февруари, 2022 година – със спомен за историческа лъжа, излязла от устата на руския външен министър Сергей Лавров как Русия няма да атакува Украйна, изобщо Руската федерация не планирала да напада други държави. "Практиката показва – когато Кремъл агресивно отрича нещо, очаквайте обратното", констатира NEXTA за увеличения брой руски твърдения как Русия не търси конфронтация с НАТО, а било обратното:

🗣️ “We are not planning to go to war with other countries” — the lie it all started with



2022. Sergey Lavrov claims Russia is not going to wage war against other countries and “did not attack” Ukraine — supposedly it was just defending itself (seriosly??).



For years, the… pic.twitter.com/0mlKKvybNc — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026

Какви са приоритетите на Русия – да се обвързва все по-тясно с диктатури като Северна Корея, защото това е мирогледът на Путин. А в Северна Корея, в присъствието на руския военен министър Андрей Белоусов и председателя на Думата Вячеслав Володин, беше открит паметник на убитите във войната с Украйна севернокорейски войници. Пхенян твърди, че са убити 101 негови войници, Южна Корея – над 2000:

На този фон, американският президент Доналд Тръмп показа за пореден път пред Fox News, че войната в Украйна изобщо не му е приоритет – щяла да спре някога и тази война, той 8 войни спрял, тази мислел, че щяла да му е най-лесна, обаче се оказало друго. Омразата между Путин и Зеленски е абсурдна, лудост – с тези думи Тръмп внуши защо му е толкова трудно, докато обясняваше как във "войната" между Индия и Пакистан през 2025 година били свалени 11 самолета, преди той да я спре – незнайно откъде Тръмп говори за такова число, след като няма никакво официално потвърждение за това:

Bla bla bla. Donald Trump said he recently spoke with Putin and also held “good conversations” with Zelensky, confirming ongoing contact with both leaders. #Ukraine pic.twitter.com/hSmIG2e2yZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2026

На 40-тата годишнина от трагедията в АЕЦ Чернобил, украинският президент Володимир Зеленски отново предупреди, че Русия превръща във военна база друга ядрена централа, най-голямата в Европа и водещата в Украйна АЕЦ Запорожие. Централата се минира, там се складира военна техника, снаряди, оръжия и те се ползват за обстрели по Украйна, подчерта той – ОЩЕ: На годишнината от Чернобил: Зеленски обвини Русия в "ядрен тероризъм"

Zelensky said Russian forces are using the Zaporizhzhia nuclear plant for military purposes, including storing weapons, equipment, and mining the facility while launching attacks on Ukrainian areas. #Ukraine pic.twitter.com/bp5gDIJRUx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Огромно увеличение на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 26 април са станали 241 бойни сблъсъка спрямо 149 на 25 април. Руснаците са хвърлили 257 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 54 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2673 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 450 надолу. Руската армия е използвала 6847 FPV дрона, което с около 2800 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Интересна информация и главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски – руската армия опитва да засили сухопътните атаки, обаче руската ПВО вече страда от недостиг на ракети-прехващачи заради постоянните мащабни украински кампании с далекобойни дронове.

Ukrainian MiG-29MU1 jets hit Russian UAV operator positions using French AASM Hammer precision bombs in occupied southern territories. #Ukraine pic.twitter.com/e6ptCAM8Ye — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2026

Пак Покровското направление е било най-горещо – 55 отбити руски пехотни атаки там, като Мирноград е в украинския списък на места на активни бойни действия. Още 26 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, обаче не е извършена нито една руска пехотна атака откъм Часов Яр що се отнася до Константиновка (Краматорското направление). Цели 37 руски пехотни атаки са били факт при Гуляйполе, Запорожка област, но няма нито една в Ореховското направление, най-западната част на Запорожието, а 9 са станали северно от Гуляйполе и южно от Покровск, в Олександриевското направление. Също толкова руски пехотни атаки е имало в Купянското направление, 10 са били в съседното му от юг Лиманско направление, а 11 са извършени в района на Вовчанск, в Южнослобожанското направление.

Специално за Покровското направление, украинският военен телеграм канал „Офицер“ пише, че в село Родинско, северно предградие на Покровск и западно на Мирноград, се е превърнало в истинско гробище за руски войници. Отдавна тук съотношението на загубите между украинската и руската армия е над 1:10, казва той. Заради това руската армия сега опитва по-удърдно да пробие откъм Гришино (западно предградие на Покровск) към село Добропиле (да не се бърка с град Добропиля, селото е южно от града) и откъм село Шевченко, източно от Родинско. Идеята на руснаците е така да прекъснат логистиката за украинските части в района на Родинско, уточнява "Офицер". Каналът, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира и как преди известно време е загубено от украинците малкото градче Северск, в Славянското направление – имало пълна липса на контрол над частите там и съответно на по-високо ниво дори не знаели каква е реалната ситуация, защото намиращите се на терен криели и лъжели и не били проверени докладите им.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита украински контраатаки при селскостопанския техникум в Константиновка, който е "вратата" от югозапад към центъра на града.

109th Territorial Defense Brigade hits a Russian position in Stepanivka with a Vampire Drone Dropped TM-62

0:03📌 48.464844, 37.615637 pic.twitter.com/PobZNQPXkz — Audax (@AudaxonX) April 26, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец поглежда в новия си анализ към Запорожка област – Олександриевското направление и района на Гуляйполе. Заради успешните тактически украински контраатаки в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе, руснаците са преместили резерви и подкрепления там, казва Машовец. Той отчита сериозни руски атаки при Воскресенка, засега без успех, същото констатира още за Терново и Новомиколаевка. Очевидно е, че вражеското командване е вкарало редица допълнителни сили и техника в района на Березово и Новогригоровка, за да предотврати по-нататъшно украинско настъпление, заявява украинският военен анализатор. И добавя, че украинската армия упражнява натиск по линията Новоивановка и Темировка, които се намират на логистичния за Гуляйполе път от Велика Новоселка. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) все още доста уверено държат района северно от Красногорск и съответно имат възможност да атакуват и по двата бряга на река Янчур, по-специално в посока Красногорск и Приволно, завършва Машовец с констатация, че засега руснаците са далеч от това да се справят със загубените над 400 квадратни километра в този сектор на фронта.

Що се отнася до Гуляйполе, Машовец отчита, че Пета общовойскова руска армия опитва да напредне на запад и да изолира Орехов, като пробие през района Широко - Егоровка - Червона Криница – Омелник. Украинският експерт дава оценка, че си личи, че украинската пехота е по-малобройна и затова руснаците се възползват и превземат недобре защитени позиции. (ВИДЕО, 18+ - удар с дрон в каросерия на руски военен камион, пълна с войници, има възрастово ограничение и може да се види само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си) Масиран руски напредък обаче още няма, а непосредствената руска цел е Верхня Терса, обобщава Машовец, като руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се хвали с нови руски позиции в близост до Верхня Терса и Воздвиженка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 94 далекобойни дрона по цели в Украйна, свалени са 74 съгласно сводката на украинските ВВС. В Суми е загинала една жена, а в Одеса има 13 ранени.