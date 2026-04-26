Новият лидер на свободния свят: Украйна постепенно измества САЩ на световната сцена

Ролята на Съединените щати като водещ защитник на свободата и демокрацията неотклонно намалява, откакто президентът Доналд Тръмп се върна в Белия дом за втория си мандат. В същото време Украйна, възприемана доскоро като аутсайдер, все повече поема ролята на нов световен лидер, който определя новата геополитическа реалност. Под ръководството на Тръмп Вашингтон се отдалечава от традиционната си роля на световен лидер, а Киев постепенно запълва този вакуум. Това пише в своята колонка за The New York Times, колумнистът Дейвид Френч, бивш конституционен адвокат и ветеран от американската армия и войната в Ирак.

Забележително нещо се случи на бойните полета по света, казва той. Украйна – нация, която се очакваше да се разпадне в рамките на дни след руската инвазия – не само устоя, но доведе Русия до патова ситуация и междувременно за над четири години война направи революция в сухопътните бойни действия. Тя се превърна в незаменим партньор по сигурността на западния алианс, включително сега във войната срещу Иран.

Френч отбелязва, че Украйна е демонстрира неочаквана устойчивост пред света: вместо бързо да бъде победена, тя успя да спре руското настъпление и едновременно с това да се превърне в движеща сила в съвременната война, особено в областта на технологиите за дронове. Освен това страната се превърна във важен партньор за сигурността на Запада.

Колумнистът отбелязва, че президентът Володимир Зеленски сега предприема стъпки, които доскоро изглеждаха невероятни - как би могъл да изглежда новият световен ред с намалена роля на САЩ. С думи и дела Зеленски показва на Европа и света как постамериканският свободен свят може да запази своята свобода и независимост, пише Френч.

Украйна не бива да бъде възприемана като слаба, това би било сериозна грешка. Въпреки продължаващата война, Киев вече влияе върху формирането на нова геополитическа реалност, особено чрез развитието на международното сътрудничество.

Дори докато се бори за живота си срещу Русия, Украйна намира сили и възможност да сключва отбранителни споразумения със страните от Персийския залив и със Съединените щати - като този път именно Украйна е тази, която предоставя военна помощ.

През февруари 2025 г. Доналд Тръмп се подигра на Зеленски в Овалния кабинет, припомня колумнистът. "Не сте в добра позиция. Нямате картите в момента", заяви тогава Тръмп. През април 2026 г., година по-късно, Украйна показа, че има достатъчно карти, за да може дори да оказва подкрепа на други държави.

Широко разпространеното схващане сред немалка част от американската общественост за слабостта на Украйна е погрешно, предупреждава отново Френч. По думите му украинската армия в момента е една от най-боеспособните в света, особено в сухопътната война и в използването на дронове.

