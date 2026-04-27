27 април 2026, 11:33 часа 214 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
Британските легенди The Prodigy се завръщат в България

Британските легенди на електронната музика The Prodigy се завръщат в България на Vidas Art Arena в София. Fest Team връщат отново фокуса на събитията към столицата в средата на лятото с концерт, който идва едновременно с богато музикално наследство и със значимо съвременно присъствие. На 2 август пионерите на британската електронна музика The Prodigy ще стъпят на Vidas Art Arena, превръщайки отворената сцена в Борисовата градина в среща с чутовни енергии за няколко поколения музикални фенове. Песни като “Firestarter”, “Breathe”, “Out of Space” и “Smack My Bitch Up” и до ден-днешен остават емблематични парчета, които променят звученето и отношението към електронната музика по целия свят.

Популярни с това, че предефинират границите между електронния звук и изкуството на изпълнение на живо, The Prodigy продължават да бъдат една от най-безкомпромисните групи в глобалната музикална култура. Техните лайв шоута рядко се възприемат като обикновени концерти, те са завладяващи преживявания, в които интензивността, звукът и енергията на публиката се сливат в нещо първично и неподправено. Десетилетия по-късно, The Prodigy продължава да поставят стандартите за висококачествени продукции и безкомпромисни изпълнения на живо.

Концертът ще бъде под открито небе в Борисовата градина, което ще придаде естествен и обширен фон към една вечер, изпълнена с динамика и колективна енергия.

Билетите влизат в продажба утре ексклузивно за членовете на Fest Club, на цени започващи от 66 евро, а масовата продажба започва в мрежата на Ticket Station в сряда, 29 април.

Весела Софева Отговорен редактор
