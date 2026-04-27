Оръжеен бум: Германия скоро ще е пред САЩ по производство на снаряди

Изпълнителният директор на Rheinmetall Армин Папергер официално заяви, че към месец април 2026 г. Германия вече разполага с по-голям капацитет за производство на конвенционални боеприпаси от САЩ. Става въпрос за снаряди - разбира се този капацитет се дължи именно на Rheinmetall, водещата германска и европейска оръжейна компания.

Съвсем скоро Rheinmetall ще може да произвежда 1,5 милиона снаряда годишно, което надвишава общия капацитет на цялата американска индустрия в този сегмент. Компанията е открила или строи 16 нови завода и очаква поръчки за около 80 милиарда евро само за 2026 година. Един от проектите е в България - за изграждане на два оръжейни завод, основната идея е производство на барут. Засега обаче няма новини докъде стигна проектът - Actualno.com научи, че като рамка Rheinmetall дава така да се каже името си като световноизвестна марка, докато България поема повечето други аспекти - въпросът е какви точно ще са условията за реализацията на продукцията и спазване на екоограничения в рамките на ЕС - ОЩЕ: Германски медиен поглед: Радев и Борисов в синхрон докараха Rheinmetall в България, "българският почитател на Путин беснее"

До 2030 г. Rheinmetall планира да разшири работната си сила до 70 000 души. "Европа бързо развива собствената си военна индустрия и става все по-малко зависима от САЩ. Изглежда, че точно това е целта на екипа на Тръмп", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

🇺🇸 🇩🇪 The U.S. is no longer the leader! Germany has overtaken America in production capacity



And this is one of the most telling shifts in the West’s defense race.



The head of Rheinmetall said the company is growing at explosive rates. By 2030, it plans to expand its workforce… pic.twitter.com/ElFRq0BbqY — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

