Отменени полети и паднали дървета: Снежна буря връхлетя Москва (ВИДЕО)

27 април 2026, 12:10 часа 504 прочитания 0 коментара
Отменени полети, изкоренени дървета и предупреждения за повишено внимание белязаха неочаквана снежна буря, която връхлетя Москва в разгара на пролетта, предават руските медии, цитирани от АФП и БГНЕС.

Руският хидрометеорологичен център обяви оранжев код за опасно време в столицата, който остава в сила до 28 април.

Десетки полети са отменени или забавени на московските летища, като най-сериозно засегнато е “Внуково“.

Мокрият и тежък сняг доведе до изкореняване на множество дървета, особено в централните части на града. Падналите дървета са повредили автомобили и са блокирали тротоари.

“Истинска зима се завърна“, коментира руската телевизия „Първи канал“.

В покрайнините на Москва са се образували значителни преспи, а паркираните автомобили са покрити с няколко сантиметра сняг.

Местните власти предупредиха в “Телеграм“, че времето ще продължи да се влошава през деня с “интензивни валежи“ и “пориви на вятъра до 23 метра в секунда“.

Кметът Сергей Собянин призова жителите да бъдат внимателни.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Москва Оранжев код снежна буря отменени полети паднали дървета
