Отменени полети и паднали дървета: Снежна буря връхлетя Москва (ВИДЕО)

Отменени полети, изкоренени дървета и предупреждения за повишено внимание белязаха неочаквана снежна буря, която връхлетя Москва в разгара на пролетта, предават руските медии, цитирани от АФП и БГНЕС.
Руският хидрометеорологичен център обяви оранжев код за опасно време в столицата, който остава в сила до 28 април.
Десетки полети са отменени или забавени на московските летища, като най-сериозно засегнато е “Внуково“.
Мокрият и тежък сняг доведе до изкореняване на множество дървета, особено в централните части на града. Падналите дървета са повредили автомобили и са блокирали тротоари.
“Истинска зима се завърна“, коментира руската телевизия „Първи канал“.
В покрайнините на Москва са се образували значителни преспи, а паркираните автомобили са покрити с няколко сантиметра сняг.
Местните власти предупредиха в “Телеграм“, че времето ще продължи да се влошава през деня с “интензивни валежи“ и “пориви на вятъра до 23 метра в секунда“.
Кметът Сергей Собянин призова жителите да бъдат внимателни.