На годишнината от Чернобил: Зеленски обвини Русия в "ядрен тероризъм"

Днес, на 40-тата годишнина от ядрената катастрофа в атомната централа в Чернобил, президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия в "ядрен тероризъм", предадоха "Укринформ" и Франс прес.
"Светът не трябва да позволява този ядрен тероризъм да продължи и най-добрият начин да се сложи край на него е да бъде заставена Русия да спре с безотговорните си терористични атаки", заяви Зеленски, визирайки войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
"Русия води света към нова катастрофа"
По думите му "Русия още веднъж води света към една катастрофа, предизвикана от човека". Като пример за това Зеленски подчерта, че руски дронове прелитат редовно над Чернобил и че един от тях е повредил защитния саркофаг на пострадалия тежко преди 40 години ядрен блок в атомната централа.
Zelensky on the anniversary of Chernobyl: "The world must not allow nuclear terrorism to continue, and the best way is to force Russia to stop its reckless attacks"— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026
Тези коментари се случват в момент, в който Украйна си спомня за най-тежката катастрофа в историята на ядрената енергетика. Преди точно 40 години четвъртият реактор на Чернобилската атомна електроцентрала избухна - най-голямата такава катастрофа в историята. Освобождаването на радиоактивни изотопи достигна 50 милиона кюри - 30-40 пъти повече, отколкото след атомната бомбардировка над Хирошима. Радиоактивните отпадъци се разпространиха в Украйна, Беларус, Русия и части от Европа. В резултат на това 8,5 милиона души бяха изложени на радиация.
Днес сутринта украинските власти съобщиха за нови руски удари, насочени срещу инфраструктура в Черниговска и Одеска област. Жертви нямаше. В Сумска област атака с дрон отне живота на двама мъже в Билопиля, на 5 километра от границата с Русия. В Днепропетровска област обстрел с ракети и дронове отне живота на 1 човек и раниха 4 души, предаде БТА.
Вчера в Днипро, в главен град на Днепропетровска област, в резултат на масиран руски обстрел, продължил над 20 часа, загинаха най-малко 8 души, 57 бяха ранени.
В отговор на тези атаки Украйна изпраща всяка нощ дронове към руска територия. Тази нощ руската противовъдушна отбрана обяви, че е свалила 203 украински дрона. 71 въздушни обекта са били прехванати над Севастопол, на анексирания от Русия Крим. Там е загинал 1 човек, а 4 души са били ранени в резултат на една от най-масираните атаки срещу този град от началото на войната.