Аз не лъжа, но има хора с маски: Ники Станоев за "Hell's Kitchen"

Актьорът Ники Станоев е сред звездните участници в тазгодишното издание на "Hell'Kitchen", който ни показва, че предаването може да върви и без караници. За него смехът не е част само от професията, но и от живота, към който подхожда искрено и без лъжа, защото както сам признава - не умее да се крие зад маска. Това обаче, според него, не важи изцяло за всички известни в кулинарното риалити.

"Радвам се, че успявам да се представя такъв, какъвто съм. Така съм устроен, че в живия живот аз не лъжа. Не умея това, нито да слагам маски. Смятам, че е за добро. Но видях хора, които умело слагат и свалят маски. Любопитни са ми като актьор.", обясни Ники по време на интервю за "Събуди се" по NOVA.

Снимка: NOVA

Сблъсъкът с много характери той описва като интересно предизвикателство. "Интересно ми е да виждам другите характери", каза Ники за разнообразните ситуации, сработването и конкуренцията с различен тип хора в шоуто. "Голяма част са ми приятели и познати, с които се знаем от преди. И с Тото, и с Евгени", допълни той.

Ники Станоев обясни, че когато дойде ред за състезание, сякаш изключваш, че пред теб има камери и забравяш, че някой те снима. "Това е страхотен психологически експеримент. Щастлив съм от това, което се случва и предстои да се случи в предаването", коментира актьорът.

Конфликтите на звездите

Като участник той сподели и мнението си за ескалацията на напрежение между звездите. "Такъв е форматът. Ясно е, че са ни сложили там, за да врим и кипим в тенджерите на Ада. Точно за да могат да изкарат есенцията. И крайностите на нашия манталитет. Випове или не, ние сме човешки същества. Това е хубавото на такъв тип предавания и на това адско предаване – че те вкарва в дълбокия горещ огън. Ако можеш да оцелееш, оцеляваш."

