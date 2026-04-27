Матю Макконъхи, Остин Бътлър и Педро Паскал заедно във филм, подготвян от десетилетия

Следващият проект на престижния режисьор Парк Чан-вук, озаглавен "The Brigands of Rattlecreek", ще събере актьорски състав от най-висока класа, включващ Матю Макконъхи, Остин Бътлър и Педро Паскал, съобщава "Farout". Оскар-лауреатът Макконъхи, номинираният за „Оскар“ Бътлър и четирикратно номинираният за "Еми" Педро Паскал ще се присъединят към звездата от "Решението да си тръгнеш" Тан Уей на снимачната площадка на предстоящия уестърн на Чан-Ук. Режисьорът на "Олдбой" ще работи по сценарий, написан от С. Крейг Захлер. Проектът ще бъде представен на тазгодишния филмов фестивал в Кан, където уважаваният режисьор ще председателства журито.

The cast of Park Chan-wook's upcoming film 'THE BRIGANDS OF RATTLECREEK'



• Pedro Pascal

• Matthew McConaughey

• Austin Butler

• Tang Wei



Described as a western thriller that follows a sheriff and a doctor who seek revenge against a group of bandits. pic.twitter.com/C9daSpECPA — Film Updates (@FilmUpdates) April 24, 2026

Сюжетът ще се фокусира върху шериф и лекар, които търсят отмъщение срещу група бандити, след като те тормозят малко градче, ограбват и тероризират жителите му и използват прикритието на проливен гръмотевичен дъжд, за да извършат злодеянията си. Бюджетът може да надхвърли 60 милиона долара.

Още: Филм, вдъхновен от сериала "Маями вайс", събира Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър

Тази история е проект, в който режисьорът влага цялата си страст, и се подготвя от десетилетия.

Предишният уестърн на Захлер, "Bone Tomahawk", е сред най-оценените в историята на жанра. Сюжетът се фокусира върху шериф от малко градче, който води група хора в коварна област, за да спаси група хора, отвлечени от канибалски клан троглодити. Във филма от 2015 г. участват Кърт Ръсел, Патрик Уилсън и Матю Фокс.

Най-новото предложение на Чан-вук, "No Other Choice", проследява Ли Бюнг-хун от "Squid Game", който играе ролята на работник на средна възраст, чийто живот изведнъж се разпада, когато губи работата, която е заемал в продължение на десетилетия.

Още: Ан Хатауей отново слага короната: Трета част на "Дневниците на принцесата" идва

Far Out дава на филма отлични пет звезди, отбелязвайки: "Изпълненията на главните герои са отлични, като Ли в частност улавя начина, по който длъжността може да се превърне в източник на самочувствие и дори идентичност, както и унижението и отчаянието, свързани с безработицата. Сатирата е екстремна, но ефективна, никога не е прекалено мрачна, за да не бъде забавна, и никога не е достатъчно абсурдна, за да не уцели целта си.", пишат от БГНЕС.