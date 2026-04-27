Паднало в дере: Спасиха 12-годишно дете

27 април 2026, 11:52 часа
Снимка: БГНЕС
12-годишно дете от Шумен е спасено от екипи на РСПЗБН- Шумен и РУ-Шумен след като паднало в коритото на река ЕНЧОВА, съобщават от ОДМВР в града.

В 13:52 часа вчера е приет сигнал, че дете е паднало в дере на ул.“ Марица“, след като преминало през поставено препятствие, и след подхлъзване паднало в коритото на реката.

Още: Проверяват умишлено ли е оставено на балкона детето в Ямбол

Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Спасителен екип на РСПБЗН- Шумен  извадил детето с помощта на стълба.

На място е било осигурено медицинско лице от екип на ЦСМП, като през цялото време е проследявано състоянието на детето. Откарано е за преглед в шуменската болница адекватно и във видимо добро състояние. Извършени са му необходимите прегледи.

Още: Без каска: Дете в критично състояние след падане от тротинетка

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
