Спрягат световен шампион за ПСЖ: Барселона отрича до последно

Героят за Испания от Световното първентсво в САЩ, Канада и Мексико Феран Торес е пред напускане на клубния си отбор Барселона. Или поне така твърдят достоверни източници. Според италианския журналист Фабрицио Романо от ПСЖ водят преговори с представители на Торес, а самият той ще вземе решение къде да продължи кариерата си. В същото време от Барселона излязоха с ясна позиция - Феран Торес остава на "Камп Ноу".

Бъдещето на Феран Торес не е сигурно

Преди часове Фабрицио Романо съобщи, че от ПСЖ отново са във връзка с представители на Феран торес и въпреки надеждите на Барселона той да остане на "Камп Ноу", решението е изцяло негово. Старши треньорът на каталунците Ханзи Флик също не каза нищо конкретно за бъдещето на испанеца на последната си пресконференция. Запитан за закупуването на нов напдател, той каза: "Трябва да изчакаме, имам много вяра на Деко. Знаем, че трябва да направим нещо. Зависи също и от Феран Торес, ще видим".

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Барселона планира нов договор за Торес

Самият Феран също беше лаконичен за бъдещето си. Ето какво каза той пред "NBC": "В момента имам договор с Барселона... Но, честно казано, във футбола никога не знаеш какво може да се случи". На фона на всичко това, ръководството на Барселона е напълно спокойно за бъдещето на испанеца. От клуба планират да преговарят с него за нов договор, но има една подробност. Те бавят подновяването, за да не им се наложи да платят допълнителни 7 милиона евро на Манчестър Сити, откъдето дойде Торес.

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