Почина член на британското кралско семейство

Британската херцогиня на Кент, известна с връзките си с тенис турнира Уимбълдън, почина на 92-годишна възраст. Това съобщиха от Бъкингамския дворец.

Херцогинята, родена като Катрин Уорсли в аристократично семейство от Йоркшир в Северна Англия, беше омъжена за херцога на Кент, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II.

В продължение на много години тя връчваше трофеите на победителите в Уимбълдън, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„С дълбока скръб Бъкингамският дворец съобщава за смъртта на Нейно Кралско Височество херцогинята на Кент“, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.

„Кралят и кралицата, както и всички членове на кралското семейство, се присъединяват към херцога на Кент, неговите деца и внуци в скръбта им и с топли спомени за цялостната отдаденост на херцогинята към всички организации, с които тя беше свързана, за нейната страст към музиката и съпричастността ѝ към младите хора“, се добавя в изявлението.

В знак на уважение, флагът на Обединеното кралство в Бъкингамския дворец беше спуснат наполовина.