Заради поредната руска въздушна атака в Украйна: Молдова поиска спешна помощ с тока

Молдова поиска спешна помощ от Румъния с тока след поредната руска масирана комбинирана въздушна атака, която стана в малките часове на утрото на днешния ден.

"Молделетрика", молдовският оператор на електропреносната мрежа в странта, съобщи за извънредна ситуация в профила си във Facebook. "В резултат на атаки срещу електропреносната мрежа на Украйна в регион, съседен на Република Молдова, критичен енергоблок беше спрян от работа, а междусистемните електропроводи са почти напълно натоварени. Поради планирания поток на електроенергия, надвишаващ планирания капацитет, "Молделтрика" поиска спешна помощ от Румъния", се казва в изявление на компанията.

Молдовата компания отбелязва, че това са „предпазни мерки за следващите няколко часа". "Това ще гарантира безопасната работа на електропреносната мрежа и ще предотврати евентуални претоварвания. Същевременно призоваваме молдовските граждани да консумират електроенергия рационално, особено в пиковите часове, за да намалят риска от претоварвания и евентуални прекъсвания", добави "Молделтрика".

В ранните часове на деня Русия изстреля над 700 дрона и ракети по цели в Украйна, като много от тях пак бяха насочени към обекти на енергийната инфраструктура, включително в Западна Украйна

Ивайло Ачев
