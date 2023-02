Почина Глеб Павловски - политологът, който бе съветник на Путин, но му стана враг

Той е издъхнал в неделя, 26 февруари, в Първи московски хоспис след тежко и продължително боледуване. Според руските медии е страдал от онкологично заболяване.

Глеб Павловски е роден в Одеса на 5 март 1951 г. От декември 1985 г. живее в Москва, основател е на информационната агенция "Постфактум", а през 1991-92 г. е заместник-председател на управителния съвет на издателство "Комерсант".

Political scientist Gleb Pavlovsky has died.



Gleb Pavlovsky was the founder and head of the Effective Policy Fund, which developed Vladimir #Putin's 2000 presidential campaign. Later he became a critic of the #Russian government. pic.twitter.com/8f5lQlX5Xv