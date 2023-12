Почина създателят на един от най-добрите полуавтоматични пистолети "Глок"

Австриецът спечели верни последователи сред полицията и военните по целия свят с оръжията, изобретени и кръстени на него. Списание "Forbes" оцени състоянието му и това на семейството му на 1,1 млрд. долара през 2021 г.

Gaston Glock, founder of the Glock gun company, has died at the age of 94



"Our founder Gaston Glock not only revolutionized the world of small arms, but also managed to establish the Glock brand as a global leader in the industry," said on the manufacturer's website. pic.twitter.com/wzFlJr0Ezb