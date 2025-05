Под лупата на МВР: Биг Брадър в Москва - нова реалност за мигрантите

Биг Брадър, но не телевизионен формат, а действителност - четиригодишен експериментален проект ще стартира само след няколко месеца в руската столица Москва и Московска област. За това съобщава руското издание "Ведомости".

От 1 септември, 2025 година, ще започне изпълнение на проект съгласно приет вече закон от Държавната дума (долната камара на руския парламент). Съгласно него, всички чуждестранни граждани (с изключение на непълнолетни, дипломати и граждани на Беларус) ще бъдат задължени да инсталират специално мобилно приложение, чрез което руското МВР ще е наясно с геолокацията на потребителя (местоположението), както и други лични данни.

Ако местонахождението не може да бъде проследено повече от три работни дни, той автоматично се премахва от регистъра. Същото ще се случи, ако човек смени региона, напусне Русия или умре.

Приложението ще стане задължителен счетоводен инструмент. Чужденците ще трябва да се регистрират в системата и да се съгласят с прехвърлянето на данни от мобилни устройства и геолокация, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Според председателя на Държавната дума Вячеслав Володин, ако експериментът е успешен, той ще бъде разширен и в други региони на страната. В коментар за вестник "Ведомости" адвокатът Вадим Егулемов заяви, че геомониторингът е спорен от гледна точка на международното право, но е приемлив в рамките на "интересите на националната сигурност".

Украинското партизанско движение "Атеш" публикува видеокадри как негови членове са подпалили руска самоходна система за електронно заглушаване. Това превозно средство е ползвано от руски военни оператори на дронове.

"По време на нашето наблюдение установихме, че окупаторите живеят в домовете на местните жители и крият техника в частни имоти, маскирайки я като цивилна техника. Но това не ги спаси. Уморени след поредната мисия, операторите паркираха колата близо до временния си подслон - точно в този момент ударихме. Сега те няма да могат да се върнат на работа в близко бъдеще, особено предвид критичния недостиг на техника в руската армия. Това означава, че жителите на десния бряг на Денпър в Херсонска област могат да въздъхнат с облекчение поне за известно време", пишат от "Атеш".

Появиха се и видеокадри от удар с дрон в руски локомотив в жп депо във Валуйки, Белгордска област - Още: Руски политолог: Украинската отбрана не рухва, това е пропаганда. ГУР подпали локомотив за военни доставки в Санкт Петербург (ВИДЕО)

