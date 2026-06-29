Под прикритие: Руската съпротива нахлула в царството на "Шахед"-ите и подготвила саботаж отвътре

Руската съпротивителна група Black Spark ("Черна искра") е проникнала в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Република Татарстан, където Русия произвежда свои дронове от типа „Шахед“ - руската модификация на иранските безпилотни апарати е "Геран". На 27 юни от движението съобщиха, че негови членове са работили в индустриалната зона в град Елабуга в продължение на няколко месеца и са събрали информация за сглобяването на руските дронове „Геран-2“ и „Геран-3“.

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Групата намекна, че нейни членове са инсталирали компоненти в дроновете „Геран“, които ще ги саботират, когато руските оператори се опитат да ги изстрелят срещу Украйна в бъдеще.

Black Spark съобщи също, че е хакнала и уебсайта на икономическата зона „Алабуга“.

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Месеци под прикритие

"В продължение на няколко месеца членове на Black Spark работеха именно в тази специална икономическа зона "Алабуга". Те събираха информация от сървърите и дискретно изтегляха бази данни за всички, участващи в сглобяването на дроновете „Геран-2“ и „Геран-3“. Работихме и в самия завод. По време на сглобяването на последните партиди безпилотни летателни апарати вградихме „изненади“ от Black Spark. Когато операторите се опитат да изстрелят тези дронове, ще се сблъскат с „неприятни последствия“. Това ще намали броя на военните престъпници, пряко участващи в изстрелването на дронове „Геран“ срещу украински градове", обявиха от съпротивителната група.

Снимка: Getty Images

А хакването на уебсайта на „Алабуга“ тя определя като отговор на набирането на 15-годишни деца за сглобяване на смъртоносни дронове - нещо, което бе доказано от разкази на редица участници и свидетели: Путин им обеща работа в хотел, а ги взе да сглобяват дронове: Африканска страна търси свои момичета, затворени в Русия.

"В „Алабуга“ всъщност се гордеят с това. Вече разполагаме със списъци на всички замесени. След кратък разговор някои се съгласиха да ни помогнат да получим достъп до производствения обект. В момента в "Алабуга" цари голяма паника; те бяха принудени физически да изключат сървърите си, а агенти на ФСБ (Федералната служба за сигурност - бел. ред.) проверяват всеки, който може да е замесен в пробива в системата. Black Spark за пореден път доказа, че нашите възможности нарастват и че в Русия има все по-малко непристъпни обекти", обявиха от съпротивителното движение.

So:



For several months, members of Black Spark worked inside that very "special economic zone" Alabuga. They gathered information from servers and discreetly downloaded databases on everyone involved in the assembly of "Geran-2" and "Geran-3" drones.



We also worked at the… https://t.co/EgotyhgLib pic.twitter.com/RCQbAkSuaU — Black Spark (@Black_Spark2) June 27, 2026

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